Учитесь на чужих ошибках — финансовый гороскоп на 13 декабря

Обменивайтесь опытом и наблюдайте за работой самых успешных коллег.

Овен ‌‌

У Овнов этот день может пройти с осложнениями. Это не лучшее время для начинаний в делах, запуска новых проектов и деловых поездок. В ходе профессиональной деятельности вы можете быть поставлены в ситуации, когда будет явно недоставать знаний, чтобы найти способ для решения вопросов. Более всего преуспеют в делах работники кредитно-финансовых организаций.

Телец

Тельцам в этот день следует обратить первостепенное внимание на соблюдение техники безопасности. Если условия вашей работы предполагают использование небезопасных технических средств, то возрастает вероятность производственного травматизма. Также это неблагоприятный день с точки зрения финансовых рисков.

Близнецы

Близнецам в течение этого дня звезды советую воздерживаться от подписания важных юридически обязывающих документов. Также вы можете часто сталкиваться с нарушениями в договорных отношениях в профессиональных вопросах. Все это создаст неблагоприятные внешние условия для выполнения работы. Особенно это относится к тем, кто работает вместе с напарником.

Рак ‌‌

Сегодня типичные Раки могут весь день чувствовать энергетический спад, что негативно отразится на уровне работоспособности и производительности труда. Психологическая атмосфера в трудовом коллективе оставляет желать лучшего. Постарайтесь не перенапрягаться и равномерно распределять свои силы. В противном случае может ухудшиться ваше самочувствие.

Лев ‌‌

Львам в этот день звезды не советуют браться за новые дела, в которых вы пока плохо разбираетесь. Отдавайте предпочтение текущей работе. При этом не следует ставить перед собой излишне трудных и напряженных задач – распределяйте силы равномерно и работайте в спокойном ритме. Не следует искать новые пути и пытаться усовершенствовать то, что и так пока неплохо работает.

Дева ‌‌

Девам в этот день звезды советуют делать ставку на деловые контакты. Вы сумеете установить доброжелательные отношения с теми людьми, в сотрудничестве или содействии с которыми вы заинтересованы. И это поможет вам в урегулировании важных вопросов. А вот для подведения итогов и отчетов время пока не пришло.

Весы ‌‌

Весам звезды советуют делать ставку на решение материальных и финансовых вопросов. Однако не следует рассчитывать на помощь и содействие окружающих. Всего вам придется добиваться самостоятельно, совершенствуясь в профессиональном мастерстве. Это не лучший день для деловых поездок, встреч, для работы в торговле и на транспорте. Работа с документами будет сопряжена с трудностями.

Скорпион

Скорпионы в этот день будут работать много и упорно, однако не следует рассчитывать на быстрый результат в финансовом смысле. Стратегия вашего поведения будет верной. Причем очень важно при принятии решений руководствоваться личными представлениями. В течение дня вас может поступить обнадеживающая информация, которая подтвердит ваши ожидания.

Стрелец

Стрельцам в этот день звезды не советуют проявлять инициативу в деловых начинаниях. Начатые вами сегодня дела могут закончиться неудачей, поэтому лучше пока сосредоточиться на подготовке. Этот день хорош для заверения и ментального осмысления пройденного пути, чтобы лучше понимать новые перспективы. Однако еще рано приступать к непосредственным действиям.

Козерог

У Козерогов благоприятный день для планирования и прогнозирования в рамках профессиональной деятельности. Успешно пойдут проектно-конструкторские работы в составе творческой группы. Обмен опытом обогатит вас новыми знаниями. Берегите свое здоровье и экономнее расходуйте силы. Именно из-за ухудшения самочувствия вы рискуете не справиться с возложенными на вас задачами.

Водолей

Водолеям в этот день звезды советуют строго следовать тем указаниям и распоряжениям, которые даст начальство. Находясь в гармоничном взаимодействии с начальством вы можете сгладить трудности этого, в общем-то, непростого дня. Основные сложности будут связаны с крайне нестабильными обстоятельствами и резкими изменениями.

Рыбы ‌‌

У Рыб сегодняшний день благоприятствует профессиональному обучению и обмену опытом. Также этот день хорош для деловых поездок и урегулирования юридических споров. А вот для карьерного продвижения день складывается неблагоприятно. Сейчас вам лучше дистанцироваться от вышестоящего руководства.