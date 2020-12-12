Ловушку ложных надежд — гороскоп на 13 декабря

27-28 лунные сутки. Сегодня Луна в Стрельце придает энергии, предприимчивости и любознательности, но не способствует постоянству и заманивает в ловушку ложных надежд.

Это день динамики, но в нагрузках нужна умеренность. Лучше отложить принципиально новые дела на системной основе. День подходит для простых тренировок, разведки, перебора вариантов, вылазок на природу и на свежий воздух, коротких путешествий налегке, контакта с животными, спортивных и военных игр. Хорошо быть на перекрестке дорог, в мультикультурной среде, общаться с иностранцами и путешественниками, изучать новости науки, туризма и образования.

Овен ‌‌

Овнам день добавит бодрости. Может усилиться авантюризм, тяга к путешествиям, желание начать дело или ускорить перемены. Будет скучно сидеть на месте и заниматься рутиной. Звезды советуют не сдерживать свой азарт, но направить его пока в подготовительные, тренировочные и разведывательные действия. Отличное применение вашей энергии - обучение новым навыкам. Неплохой день для вылазки на природу.

Телец

Сегодня звезды рекомендуют Тельцам не зацикливаться на одной теме, избегать консерватизма в своем мышлении и привычках, не чураться мелких рисков и приключений. День приглашает к подвижному образу жизни и гибкости взглядов. Хорошо общаться с людьми разных культур, представителями интеллектуальных и опасных профессий. Активность и любознательность - лучший способ узнать детали и развеять сомнения.

Близнецы

Сегодня звезды советуют Близнецам обратить внимание на свое окружение. Пора избавиться от иллюзий и убедиться, что рядом с вами те, кто вам нужен: разделяет ваши интересы, готов вас научить, не мешает вашему личному росту и развитию. Стоит удвоить внимание, если вы в другой стране, в мультикультурном сообществе. Полезно иметь два-три разных круга общения и среду для практики в иностранном языке.

Рак ‌‌

Раков ждет динамичный, хлопотный и познавательный день. Возможны заботы о питомцах, срочные поездки, контакты, поиски. Многим Ракам формально придется забыть о себе ради службы чужим интересам - но даже находясь на вторых ролях, они узнают много интересного или чему-то походя научатся. Стоит проявить чуть меньше самоотверженности и больше эгоизма, если у вас есть давние проблемы с самочувствием.

Лев ‌‌

Львам этот день позволит сменить обстановку и подарит глоток свежего воздуха. Удастся посвятить больше времени детям, животным, спорту, любимым активным хобби. Многие Львы будут не против визита в фитнес-клуб или короткого вояжа за границу. Если вы разленились или приуныли, то сегодня снова взбодритесь. Не исключено, что вы решите срочно наверстать упущенное и схватитесь за два дела одновременно.

Дева ‌‌

Девам день обещает оживление в доме или интерес к семейным делам. В центр внимания может попасть подготовка к новому периоду: к переезду, учебе, путешествию, приему нового домочадца или прощанию со старым. Звезды подсказывают, что сегодня можно неожиданно легко справиться с трудным или опасным делом. Почувствовав внезапный импульс азарта, лучше не подавлять его, а направить в подходящее русло.

Весы ‌‌

Сегодня звезды приглашают Весов к активному и подвижному образу жизни. День подходит для финальных или подготовительных акций с тренировочным или познавательным уклоном: экскурсий, разминок, путешествий налегке, итоговых или установочных собраний, предварительного обзора учебных программ, возможных маршрутов или коммуникаций. Лучше быть в компании (с другом, попутчиком, водителем, переводчиком).

Скорпион

Сегодня Скорпионам не помешает подвижность, предприимчивость и готовность учиться (переучиваться). На крупный улов и большие достижения рассчитывать не стоит, но в процессе событий у вас будет шанс что-то вспомнить, переосмыслить, сделать выводы и подвести черту. Ваша рассеянность обернется разочарованием или материальным убытком - зато ошибки укажут на «узкие места» и направление тренировок.

Стрелец

Сегодня у Стрельцов прилив энергии и мало организованности. Многие Стрельцы склонны «бежать впереди паровозного гудка», впадать в романтические иллюзии и браться за параллельные дела. День хорош для любой сиюминутной активности, можно поддаться импульсу, атмосфере и настроению. Если у вас большие долгосрочные планы, лучше выждать со стартом: эффект от вашей заявки будет недостаточно убедительным.

Козерог

Сегодня Козерогам полезно сменить обстановку или стандартный сценарий, устроить физическую или интеллектуальную разминку. Хорошо дать волю игровому азарту или тайной страсти к приключениям. Импульс может дать познавательный фильм, игра или книга, письмо от друга издалека. Простой путь развеять сомнения или удовлетворить любопытство - заглянуть в библиотеку, в учебник, словарь или путеводитель.

Водолей

Водолеев эти сутки настраивают на бросок вперед. На пути к новым горизонтам ждет заблуждение или сомнение. Вероятно, вы не уверены теперь в своих силах, не так, как раньше, доверяете другу или наставнику. Звезды советуют не торопиться с системными действиями и начать с малого: ум или тело сами «вспомнят» нужные навыки. Возможно, вам стоит вернуться в прежнюю точку старта или в места вдохновения.

Рыбы ‌‌

Сегодня Рыбы внушаемы, поддаются атмосфере момента или своим внутренним импульсам. Велико искушение вновь отправиться в путь, на котором однажды вы потерпели поражение (разумеется, с мыслью, что теперь все будет иначе). Звезды поощряют вашу предприимчивость, но советуют вначале убедиться, что вы не питаете прежних иллюзий, правильно оцениваете сами себя и не верите тем, кому верить не следует.