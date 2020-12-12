Прямолинейность лучше намеков — любовный гороскоп на 13 декабря

Не стоит разгадывать чужие намеки и самим посылать зашифрованные сигналы. Говорите четко ясно.

Овен ‌‌

Звезды подсказывают Овнам, что в этот день вам не стоит быть беспечными в отношении своей пассии. Постарайтесь решать проблемы как можно быстрее, иначе они могут принять хронический характер. Отношения с потенциальными партнерами одиноких Овнов потребуют особого внимания.

Телец

Не исключено, что сегодня на ваши отношения со второй половинкой окажет серьезное влияние кто-то из старших родственников. Если вы хотите укрепить ваш любовный союз, заручитесь поддержкой близких. Одиноких Тельцов со стороны противоположного пола ждет незабываемое общение.

Близнецы

В этот день энергия многих Близнецов будет бить ключом. Постарайтесь найти ей полезное применение, иначе неосторожно брошенное слово может вызвать нежелательные последствия. Одинокие Близнецы, не бросайтесь обещаниями, особенно, если не хотите их исполнять.

Рак ‌‌

Сегодня Ракам не стоит пытаться решить сразу все проблемы в личной жизни. Возможно, вам придется согласовать свои действия с пассией, так как ваши мнения могут не совпадать. Одинокие Раки вряд ли успеют осуществить сразу все свои желания.

Лев ‌‌

Звезды подсказывают, что Львам сегодня желательно обратить внимание на свою эмоциональную сферу. Если вы почувствуете эмоциональное напряжение, постарайтесь контролировать вспыльчивость. Одиноких Львов ждут яркие впечатления от общения с противоположным полом.

Дева ‌‌

Не исключено, что излишняя доверчивость к словам малознакомого человека внесет неразбериху в вашу личную жизнь. Для того, чтобы избежать осложнений с партнером, опирайтесь на здравый смысл. Одинокие Девы будут долго колебаться при принятии решения.

Весы ‌‌

Текущее положение планет говорит, что созданное взаимопонимание между вами и любимым человеком можно сохранить надолго, если не упускать из виду общие точки соприкосновения. Одиноким Весам звезды советуют не откладывать встречу с потенциальным партнером.

Скорпион

Если в этот день вы задумаетесь о перспективах дальнейших отношений с объектом своей страсти, постарайтесь понять, что все происходящее с вами является следствием вашего выбора. Одинокие Скорпионы выиграют, если воздержатся от поспешных решений.

Стрелец

Не стоит примерять на себя неудачную модель отношений ваших знакомых, которая произвела на вас сильное впечатление. Вполне возможно, что с вашей пассией ситуация будет развиваться по более гармоничному сценарию. Одинокие Стрельцы пожалеют об упущенном шансе.

Козерог

Звезды подсказывают, что вашего гармоничного настроения не удастся испортить никому. Несмотря на хандру второй половинки вы настроены миролюбиво и готовы мудро сгладить острые углы. Одинокие Козероги будут пользоваться повышенным вниманием.

Водолей

Для многих Водолеев этот день будет началом нового этапа отношений с объектом вашей симпатии. Будьте внимательны, то, что сегодня произойдет, окажет серьезное влияние на длительный период. Если вы пока одиноки, постарайтесь узнать больше информации об интересующем вас человеке.

Рыбы ‌‌

Звезды рекомендуют Рыбам в этот день учиться правильно, четко и точно излагать свои мысли. Если смысл будет завуалированным, любимый человек может оказаться в неприятной ситуации. Одиноким Рыбам желательно сохранить свое мнение, несмотря на давление внешних обстоятельств.