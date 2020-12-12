Переживания не дают покоя — любовный гороскоп на 12 декабря

Вам будет сложно сконцентрироваться на чем-либо — все ваши мысли о непростом положении отношений.

Овен

Сегодня некоторые Овны получат интересное известие, которое поможет им понять дальнейшие перспективы отношений с объектом страсти. Если вы пока не встретили вторую половинку, стоит пытаться выяснить у потенциального партнера его планы и намерения.

Телец

Звезды подсказывают, что Тельцам в этот день не стоит менять планы. Постарайтесь терпеливо и доброжелательно реализовать задуманное, и результат вас приятно удивит. Если вы пока одиноки, постарайтесь не поддаваться чужому влиянию в выборе кандидатуры.

Близнецы

Возможно, в этот день кто-то из друзей захочет дать вам совет, который позволит пересмотреть отношения со второй половинкой. Постарайтесь прислушаться к этому мнению и выполнить рекомендации. Одиноких Близнецов подтолкнут к активным действиям люди из ближайшего окружения.

Рак

Астрологические влияния этого дня подвигнут Раков к взвешенности решений. Постарайтесь снизить эмоциональный накал и тщательно рассмотрите ситуацию со всех сторон. Если вы пока не встретили свою любовь, значимый для вас человек поможет вам разобраться в причинах одиночества.

Лев

Текущее положение планет говорит, что в этот день Львы уверенно идут к своей цели. Не последнюю роль в этом сыграет умение отнестись с доверием к действиям любимого человека. Если вы пока одиноки, то преодоление собственных страхов поможет устройству личной жизни.

Дева

Девам звезды советуют в этот день быть особенно внимательным к событиям. Не исключено, что на вашем горизонте появится бывший возлюбленный, что может вызвать тревогу нынешнего партнера. Если вы пока не встретили вторую половинку, постарайтесь чаще бывать в компаниях.

Весы

В этот день некоторые Весы из общения со своей пассией могут извлечь полезный опыт, который поможет избежать ошибок в будущем. Одинокие Весы сегодня могут неожиданно приобрести новый опыт привлечения к себе внимания со стороны противоположного пола.

Скорпион

Текущее расположение планет благоприятствует получению нового опыта в любовной сфере и успешно применить его на практике. У одиноких Скорпионов есть возможность преобразовать мимолетную связь в устойчивый союз при условии дипломатичного поведения.

Стрелец

Сегодня многие Стрельцы будут с легкостью находить понимание с любимым человеком, что позволит быстро и эффективно решить ряд насущных проблем. Если вы пока не встретили вторую половинку, общение с противоположным полом наполнит вас уверенностью в себе.

Козерог

Не исключено, что Козерогам придется потратить все время, чтобы разобраться в отношениях со своей пассией. Однако, вы не будете в этом разочарованы, так как вы оба поймете как нужны друг другу. Если вы пока одиноки, проявите чуткость к настроению окружающих.

Водолей

Для того, чтобы пересмотреть некоторые взгляды на отношения с любимым человеком, звезды советуют Водолеям в этот день воспринимать ситуацию глазами постороннего. Если вы пока одиноки, непредвиденные обстоятельства приведут вас на романтическое свидание.

Рыбы

Астрологические тенденции повлияют на силу переживаний некоторых Рыб. Если вы не можете усидеть на месте при мыслях о второй половинке, постарайтесь отвлечь внимание на какое-нибудь полезное дело. Одиноким Рыбам принесет и пользу, и удовольствие общение с коллегами противоположного пола.