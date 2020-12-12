Обстоятельства не дадут работать — финансовый гороскоп на 12 декабря

Домашние и личные проблемы не позволят сконцентрироваться на рабочих задачах.

Овен ‌‌

Овнам, занимающимся преимущественно умственным трудом, звезды советуют основной акцент перенести на утренние часы. В это время ваш интеллект будет находиться в прекрасной форме, и вы легко сможете оперировать информацией. Вторая половина дня может быть связана с осложнениями в отношениях с коллегами. Многое будет определяться уровнем вашей квалификации.

Телец

Тельцам в первой половине дня рекомендуется заниматься наиболее сложной и рискованной работой. Вы сумеете преуспеть в финансовых операциях и урегулировании технически сложных вопросов. В это время хорошо проводить любую исследовательскую работу. Вторая половина дня неблагоприятна для принятия финансовых решений. Вы можете понести убытки.

Близнецы

У Близнецов в первой половине дня активизируются деловые контакты. Вы сможете преуспеть в выполнении индивидуальных услуг. Отношения с клиентами складываются доброжелательные, вашей работой останутся довольны. Это также благоприятное время для планирования. Вторая половина дня может быть связана с осложнениями из-за нарушений договорных обязательств.

Рак ‌‌

Ракам в первой половине дня удастся успешно решить профессиональные задачи и укрепить свое положением в трудовом коллективе. Отношения по линии начальник-подчиненный складываются вполне доброжелательные. Вы сможете обратиться к начальству с вопросами и получить поддержку. Во второй половине дня не перенапрягайтесь, иначе может ухудшится самочувствие.

Лев ‌‌

Львам в первой половине дня звезды советуют отдавать предпочтение творческим видам деятельности. Вы преуспеете в конкурсах, и любых видах конкурентной деятельности. Вторая половина дня напротив, неблагоприятна для любых новых дел. В это время лучше выполнять ту работу, в которой вы чувствуете себя опытным профессионалом.

Дева ‌‌

Девам этот день звезды советуют начать с тех дел, которые остались незавершенными с предыдущих дней. Это время как раз удачнее всего подходит для работ на завершающем этапе, когда требуется поставить последнюю точку в проекте или любом ином деле. Хорошее время для подготовки отчетов и подведения итогов. Вторая половина дня будет связана с трудностями в отношениях с начальством.

Весы ‌‌

Весам в первой половине дня звезды советуют активнее контактировать по деловым вопросам. Многие дела вам удастся решить только благодаря помощи или информационной поддержке других людей. В это время успешно будут проходить поездки, контакты, встречи, работа с документами. Между тем во второй половине дня возрастает вероятность ошибочных решений.

Скорпион

У Скорпионов первая половина дня благоприятствует профессиональной деятельности. Вы будете обеспечены выгодной работой и сумеете увеличить производительность труда. Наиболее важные и трудоемкие дела лучше запланировать на утренние часы. Вторая половина дня неблагоприятна для финансовой деятельности.

Стрелец

Сегодня Стрельцам придется брать на себя больше ответственности. В первой половине дня усиливаются ваши интеллектуальные и творческие способности. При этом мотив личной заинтересованности имеет определяющее значение для успеха. Можно публиковать резюме в поисках интересной работы. Вторая половина дня может быть связана с конфликтными ситуациями с клиентами.

Козерог

Козерогам в первой половине дня звезды советуют отдавать предпочтение тем делам, которые требуют углубления и сосредоточенности. Можно заниматься вопросами благоустройства на рабочем месте. Также это хорошее время для выполнения дополнительной подработки на полставки или по совместительству. Вторая половина дня будет связана с усилением проблем в текущих делах.

Водолей

Водолеям в первой половине дня звезды советуют сосредоточиться на информационном обмене и сотрудничестве. Именно за счет включения других людей в сферу своих интересов вы и сможете успешно решить многие вопросы этого дня. Хорошо пойдут дела связанные с торговлей, транспортом, оформлением документов. Вторая половина дня может быть связана с неожиданными изменениями обстоятельств.

Рыбы ‌‌

У Рыб первая половина дня складывается благоприятно для деловой активности. Если ваша работа зависит от вышестоящего начальства, то в это время вы будете обеспечены выгодной работой, заказами. Основной резерв роста сейчас для вас будет связан с более рациональным использованием технических средств. Вторая половина дня неблагоприятна для карьеры и учебы.