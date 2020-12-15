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Три пары знаков, которым не стоит вместе встречать Новый год

Вечерняя Москва3 часа назад
Фото: depositphotos

Некоторым знакам зодиака нежелательно встречать Новый год в одной компании, считают астрологи. Эксперты назвали три соответствующие пары, которым нельзя вместе отмечать этот праздник.

Лев и Дева

Если король зодиакального круга Лев встретится на вечеринке с Девой, которая так же, как и он, любит быть в центре внимания, то не миновать беды, считают астрологи. Представителям этого огненного знака просто необходимо постоянно ощущать свою значимость, быть окруженным близкими друзьями и почитателями, и пусть Девы отличаются от них, но им также важно внимание, поэтому конфликта на празднике не избежать.

Козерог и Рыбы

Строгость Козерога и легкость Рыб тоже является плохим сочетанием для отмечания Нового года. Представителей земной стихии отличает логичность поступков, самодисциплина и даже некоторая строгость по отношению к себе и окружающим. Рыбы же предпочитают обитать в мире фантазий, представляя, как могла бы выглядеть их идеальная жизнь. Если эти два знака встретятся на вечеринке они могут омрачить празднование скандалами и руганью.

Овен и Телец

Третьей парой, которой нельзя вместе встречать Новый год, являются Овны и Тельцы. Будучи полной противоположностью друг друга за праздничным столом они рискуют поссориться, особенно если окажутся на соседних местах. Трудолюбивые Овны отличаются упорством и старательностью, тогда как Тельцы отдают предпочтение сну, лени и отдыху. Столкновение взглядов представителей этих знаков зодиака может обернуться крупной ссорой.

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