Какие обереги из металла защитят здоровье в 2021 году

Для «железного» здоровья в Год белого металлического быка астрологи советуют вспомнить о металлах, которые покровительствуют знакам зодиака. У каждого он свой.

Так, Овнам стоит перестать опасаться игл шприца, так как энергия этого металла, напротив, только укрепит их здоровье. Тельцам, в свою очередь, нужно обратить внимание на медь вокруг себя; она защитит от проблем с обменом веществ.

Металл-оберег для Близнецов – ртуть, поэтому лучше не убирать далеко градусник в будущем году. Ракам и Рыбам легче, так как необходимое им серебро они всегда могут носить в виде украшений.

Львам и Стрельцам покровительствует золото и защищает их от онкологических болезней и туберкулеза. Бронза – металл Дев, особенно рекомендуется обратить внимание на медную посуду.

Высокими и здоровыми Весов сделает олово. А латунь поможет избавиться от головной боли и мигрени Скорпионам, также с помощью металла они будут более уверенными и здоровыми на протяжении всего года.

То же самое обеспечит Козерогам платина, которую используют при изготовлении медицинских инструментов и в биомедицине. Водолеи находятся под защитой свинца, защищающего от радиации. Отмечается, что его растворы помогают лечить кожные заболевания.