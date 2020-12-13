Придется менять планы — финансовый гороскоп на 14 декабря

Обстоятельства и люди заставят вас менять планы, но в этом нет ничего страшного — вы успеете все.

Овен ‌‌

Овнам с утра звезды не советуют торопиться приступать к делам. Особенно это касается взаимоотношений с начальством – между вами в это время может произойти эмоциональный всплеск, который повредит делам. А вот с полудня и до конца дня будет очень удачное время для интеллектуальной и деловой активности. Успешно проходят командировки и любая дистанционная работа.

Телец

Тельцы, проходящие профессиональное обучение, во второй половине дня смогут успешно выполнить экзаменационные задания. Вы будете тяготеть к серьезным знаниям и прочно усвоите учебный материал. Для профессиональной деятельности этот день складывается благоприятно. Возможно, в вашем распоряжении окажется некоторая сумма денег, которой вы сумеете с выгодой для себя распорядиться.

Близнецы

Сегодняшний день складывается успешно для деловой активности Близнецов. Успешно пройдет производственная практика, когда вы сможете закрепить полученные теоретические знания на практике. В профессиональной деятельности преуспеют те, кто наделен талантом технического творчества – изобретатели, рационализаторы, инженерно-технические работники.

Рак ‌‌

Ракам в утренние часы лучше воздержаться от контактов с начальством и клиентами – это может привести к осложнениям. Середина и вторая половина дня складываются благоприятно для деловой активности. В это время следует ориентировать себя на достижение поставленных целей, плановых заданий. Благодаря смекалке вы сможете увеличить производительность труда.

Лев ‌‌

Сегодня у Львов усиливается интеллектуальная и творческая активность. Ваша способность находить нестандартные решения в незнакомых ситуациях может быть с успехом применена в учебе и творческих видах деятельности. Вы можете принимать участие в конкурсах, соревнованиях для выявления лучшего в профессии или в кастингах на замещение вакантной должности.

Дева ‌‌

Девам в этот день звезды советуют подводить итоги проделанной работе и заниматься составлением отчетов. Вы сможете добиться улучшения условий труда на рабочем месте. Например, по вашей просьбе работодатель согласится оснастить ваше рабочее место новой офисной техникой или предоставит вам более удобный кабинет для работы.

Весы ‌‌

Весы в этот день проявят чудеса интеллектуальной активности, что позволит преуспеть в умственных видах деятельности. Хорошо пойдут дела у работников транспорта, связи, торговли. Успешно проходят деловые поездки, встречи, работа с оформлением документов. Причем, характерной особенностью вашей работы будет способность выполнять несколько дел одновременно.

Скорпион

Скорпионам следует ориентироваться на решение материальных и финансовых проблем – это наиболее успешное направление деятельности. Вам будет везти в деньгах, вы будете буквально притягивать к себе выгодные заказы и ситуации, ведущие к хорошим доходам. Вы сможете ускорить выполнение своей обычной работы за счет использования более совершенных приемов.

Стрелец

С утра Стрельцам лучше воздержаться от принятия финансовых решений – в это время любые ваши решения будут веси к убыткам и материальным потерям. Однако с середины дня ситуация меняется к лучшему и ваши инициативы будут весьма успешными. Это хорошее время для творческих начинаний, старта новых проектов и реализации своих талантов и способностей.

Козерог

В утренние часы Козерогам не рекомендуется предпринимать самостоятельные действия в профессии без согласования с начальством. Инициатива в это время будет наказуема. С середины дня время благоприятствует неофициальным видам деятельности и дополнительной подработке. Успешно поработают фрилансеры, выполняя удаленно через интернет заказы клиентов.

Водолей

Водолеям не следует доверять информации, которая поступит в утренние часы –это могут быть ложные или бесполезные сведения. С середины дня наступает исключительно удачное время для проведения «мозгового штурма» для решения конкретных задач и поисков выхода из запутанных сложных ситуаций. Обсуждение проблем коллективным разумом будет очень результативным.

Рыбы ‌‌

Рыбам с утра, возможно, не придется заниматься теми делами, которые планировались. Может произойти какое-то событие, которое заставит вас внести коррективы в свои планы. Дальнейший день пройдет без осложнений и позволит вам добиться успеха в карьере. Ваши успехи по реализации поставленных задач не останутся незамеченными начальством.