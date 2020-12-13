Читаем между строк — гороскоп на 14 декабря

1-29 лунные сутки. День затмения в знаке Стрельца может стать днем сомнений, недопонимания и недоговорок.

Возможна путаница, проблема с навигацией, ошибка у комментатора, проводника, переводчика. Не всегда будут честными заявления конкретных лиц. Самый мудрый выход - довериться судьбе: вскоре она сама расставит многое по местам. Лучше избегать новых инициатив и стартов, заявок и обещаний. Полезно уметь читать между строк, понимать намеки, разбираться в нюансах иностранной речи. Не стоит покупать учебные материалы и средства связи, публиковать официальную информацию, проводить консультации и собеседования.

Овен ‌‌

Овны сегодня неравнодушны к спортивным, научным и другим мировым новостям. Они помогут им прояснить общую картину или уточнить детали, например, маршрут или учебный курс. Многие Овны будут ждать слов конкретного лица (учителя, переводчика, далекого друга). Нужна внимательность: истину могут затуманить иллюзии, а поток информации или линию горизонта - внешние помехи. Не помешает знание языков.

Телец

Сегодня Тельцам лучше быть начеку. День не обещает серьезных проблем, но сулит роковые недоразумения: опоздания, заминки, ошибки навигации, сложности в общении на чужом языке. Есть риск лжи, дезинформации, отмены переговоров, отказа связи. Что-то помешает объективности, заблуждаться могут даже знатоки, «аборигены» и признанные авторитеты. Не стоит верить слухам, советам, обещаниям и комментариям.

Близнецы

Сегодня Близнецам лучше не вести важные переговоры, но не стоит и уходить от общения (в том числе, с иностранцами). День мешает честности и ясности, но дает много непрямой информации. Интереснее слов будут намеки и умалчивания. Собеседник может проболтаться о чем-то важном или понадеяться на ваш талант читать между строк. Возможно, вы увидите свои пробелы в коммуникациях и в знании чужого языка.

Рак ‌‌

Ракам сегодня не стоит терять время на изучение слухов: в них мало правды. Зато в любом деле важно начать с перевода чужих слов или прояснения подлинной картины событий. Придется внимательнее «отделять зерна от плевел» в разговоре с коллегой, клиентом, врачом, при контакте с сервисом. Не всегда будет легко разобраться в нуждах подопечных и питомцев. Возможна путаница при общении с иностранцами.

Лев ‌‌

Львам сегодня куда проще действовать, чем расшифровывать информационные послания. Работая с последними, легко угодить в ловушку, стать жертвой обмана или старых иллюзий. Не обо всем в этот день говорится прямо. Важно правильно истолковать свои собственные озарения, знаки судьбы, признания и просьбы любимых людей. Львам-родителям придется вникнуть в истинный смысл слов своих детей или их учителей.

Дева ‌‌

Сегодня Девам могут загадать загадку их домашние, родители, близкие или люди, имеющие отношение к их жилью. Не исключено, что и сами Девы будут не до конца откровенны. Наряду с невинными секретами, все участники событий могут вынужденно скрывать важные тайны. Вам не стоит заключать в этот день договор, касающийся вашего дома, личного статуса или краеугольных фундаментальных вопросов вашей жизни.

Весы ‌‌

Сегодня Весам не стоит рассчитывать на точную информацию и на чужую педантичность. В общении, поездках, учебе, исследовании стоит быть готовым к дезориентации, туману и обману. Легко получить ложный совет, заблудиться, обознаться, опоздать, столкнуться с забывчивостью, пробелом в документах или ошибкой навигации. Высока вероятность недоразумений при контакте с иностранцем, незнакомцем, чужаком.

Скорпион

Сегодня звезды советуют Скорпионам воздержаться от приватных неофициальных сделок, финансовых консультаций, покупок в дорогу. Не рекомендуются переводы за рубеж и платежи, включающие конвертацию валют. Нежелательно покупать лекарства. Не стоит обращаться к посредникам, к покупателям и продавцам-иностранцам. Возрастает риск обсчитаться, пропустить недочет или обман, забыть где-то деньги или вещи.

Стрелец

Сегодня звезды предостерегают Стрельцов от старых иллюзий и самообольщения. Не стоит переоценивать свое чутье, умение хранить тайны и провидческий талант: в роли оракула или медиума вы попадете впросак. Лучше ограничиться шуткой, легкой интригой или туманным предположением. Стоит отложить официальные переговоры, ответственные консультации, выступления, доверительные беседы с важными признаниями.

Козерог

Сегодня Козерогов может заинтриговать общая атмосфера таинственности или чужая загадка. Но еще важнее станут собственные давние сомнения и внутренние вопросы - как бытовые, так и более тонкие (моральные, духовные). К сожалению, на правду в эти сутки рассчитывать трудно. Многое покрыто тайной, например, мнение близкого вам в прошлом человека. Сообщение или запрос останется без внятного ответа.

Водолей

Сегодня будущее для Водолеев временно покрыто туманом. Высока вероятность заминки, ошибки или отмены. Могут подводить люди, не срабатывать надежные алгоритмы и логические схемы. Звезды советуют смириться, довериться интуиции или судьбе: вскоре многое прояснится. Не стоит давать в этот день обещания, утверждать маршруты и планы, совершать ответственный выбор. Не рекомендуются финансовые операции.

Рыбы ‌‌

Сегодня Рыбам лучше не вести переговоры, не делать признаний, не давать себе и другим никаких обещаний. Высока вероятность ошибки, морока, самообмана, дезинформации, чужой некомпетентности или другого фактора, размывающего ващи и чужие благие намерения. Сложен диалог с иностранцами, с партнерами, клиентами, работодателями. Не лучший день для собеседования, совещания, выбора цели или профессии.