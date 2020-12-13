Рано сжигать мосты — любовный гороскоп на 14 декабря

Сегодня вам захочется хлопнуть дверью и уйти навсегда, но уже завтра вы можете пожелать об этом.

Овен ‌‌

В этот день вам придется иметь дело с устаревшими представлениями о романтических отношениях. Ситуация с пассией подталкивает к серьезному изменению вашей точки зрения на союз двух партнеров. Одиноким Овнам стоит временно отказаться от общения с противоположным полом.

Телец

Звезды подсказывают Тельцам, что встреча со старшими родственниками семьи позитивно скажется на отношениях с объектом вашей симпатии. Скорее всего, вы получите ценный совет о том как укрепить ваш союз. Одинокие Тельцы ограничатся ни к чему не обязывающему общению с окружающими.

Близнецы

Не исключено, что Близнецы могут перед собой поставить иллюзорную, не несущую реальной пользы цель. Вследствие этого их душевные силы могут быть растрачены впустую. Если вы пока одиноки, сегодня велик риск соблазниться красивыми обещаниями.

Рак ‌‌

Сегодня многие Раки могут вполне успешно преодолеть препятствия в личной жизни. В первую очередь вы можете смягчить сердце второй половинки, если накануне между вами произошел досадный инцидент. Одиноким Ракам повезет, если у потенциального избранника будут такие же интересы.

Лев ‌‌

У многих Львов появятся возможности для выполнения своих обещаний и обязательств в отношении любимого человека. Постарайтесь вложить в это максимум душевного тепла. Если вы пока не встретили вторую половинку, сконцентрируйтесь на уже знакомых потенциальных спутниках.

Дева ‌‌

Астрологические тенденции этого дня подтолкнут некоторых Дев к воспоминаниям. Однако, если вы будете слишком долго блуждать по закоулкам памяти, то рискуете оставить без внимания свою пассию. Возникшие у одиноких Дев желания могут стать навязчивыми.

Весы ‌‌

Вполне возможно, что у Весов первоначальные планы относительно второй половинки несколько изменятся, а все усилия не дадут ожидаемого результата. Впрочем, это не помешает вашему позитивному настрою. Если вы пока одиноки, некоторый взгляды на любовь приобретут иной характер.

Скорпион

Скорпионам звезды подсказывают, что не стоит обольщаться своими возможностями в укреплении отношений с пассией, так как они не беспредельны. Одиноким Скорпионам стоит задуматься о том, чтобы сделать регулярным неформальное общение с выбранной кандидатурой.

Стрелец

Прежде чем озвучить мысли объекту своей страсти, проанализируйте их, так как со стороны пассии может быть буря ненужных эмоций. Сегодня вы сможете решить стоит ли расширить или сузить круг своего общения с представителями противоположного пола.

Козерог

Этот день желательно посвятить решению вопросов, которые постоянно откладывались. Нерешенных проблем накопилось уже достаточно много, а потому вам вместе с партнером следует взяться за них всерьез. Одинокие Козероги, если кто-то симпатичен вам, предложите ему свое общество.

Водолей

Если у Водолеев возникнет недопонимание с любимым человеком, им стоит тут же загладить свой промах, поскольку это может привести к охлаждению чувств. Если вы пока одиноки и желаете кого-то вычеркнуть из списка потенциальных партнеров, сделайте это максимально тактично.

Рыбы ‌‌

Не исключено, что сегодня у Рыб возникнет желание одним махом завершить отношения. Однако оно может оказаться сиюминутным, поэтому не спешите сразу же браться за его претворение в жизнь. Одинокие Рыбы вряд ли себе простят слишком активный напор в адрес пассии.