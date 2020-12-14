Ванга предсказала гражданскую войну в США в 2021 году

Болгарская ясновидящая Ванга предсказала, что 2021 год будет переломным для всего мира.

По сообщению издания, в первом полугодии в 2021 году в России вспыхнет демографический кризис. Связано это будет с обострением ситуации с коронавирусом, что приведет к многочисленным жертвам. Во втором полугодии ситуации в России стабилизируется.

В 2021 году кардинальные имения произойдут и в США. Согласно одному из предсказаний Ванги, нынешний президент США станет последним, после чего в стране вспыхнет гражданская война, начнется упадок и Соединенные Штаты передадут лидерские позиции Китаю и России. Согласно другому предсказанию, Калифорния может быть затоплена. Ванга связывала это с сильными осадками и штормами. Вода затопит Лос-Анджелес, Сан-Франциско и Сан-Диего.

Неспокойно будет в 2021 году и в Европе. По мнению ясновидящей, беженцы и мигранты перенаселят страны, что приведет к конфликтам с местными жителями.

В 2021 году могут иметь место сильные землетрясения и природные катастрофы, усилится сейсмическая активность.Что касается позитивных перемен, то в 2021 человечество сможет одержать победу над раком. Ясновидящая предсказывала, что ученые смогут победить страшное заболевание.