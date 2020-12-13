Романтическая эйфория запудрит мозги — любовный гороскоп на 14-20 декабря

В понедельник еще будут бушевать страсти, а во вторник атмосфера изменится.

Венера перейдет в знак Стрельца — самый оптимистичный и жизнерадостный знак Зодиака. Людям начнет хотеться праздника. Никто не захочет вспоминать обиды и думать о проблемах. В отношениях появится много веселья и пылкости. Люди начнут легко разбрасываться обещаниями и строить грандиозные планы на личную жизнь. При этом они будут плохо оценивать свои возможности и практические житейские обстоятельства, поэтому могут обещать и планировать то, что нельзя осуществить. Но сейчас об этом никто не задумается. Возможны измены — не от сильной страсти, а из-за того, что секс будет восприниматься как приятный пустячок, наряду с тортиком или посиделками с друзьями. Если вы с кем-то познакомитесь, не принимайте за чистую монету все, что человек вам обещает — скорее всего, он преувеличивает. Следите и за собой, чтоб в романтической эйфории не обнадежить человека в том, о чем потом пожалеете. Удачными днями будут понедельник, вторник и четверг, неудачным — суббота.

Овен ‌‌

Эта неделя внесет в личную жизнь Овнов оживление, подарит новые варианты и возможности. Вероятна симпатия к человеку из-за рубежа, который уже знаком вам по прошлому. Однако ситуация будет не вполне ясной, возможны заминки, отсрочки или сомнения. Лучшие дни для любовных встреч - 17 и 18 декабря.

Телец

Эта неделя привьет Тельцам вкус к любовным авантюрам. Постоянные партнеры смогут освежить привычный формат встреч (например, отправиться в путешествие или начать его планировать). Новый роман будет развиваться быстрее в атмосфере экзотики. Нежелательны случайные мимолетные связи с новыми коллегами.

Близнецы

На этой неделе связь Близнецов с партнером крепка и нерушима, но держится скорее на прошлом и его иллюзиях. Если последние приятны, возможно, не стоит их разрушать. Свободным Близнецам стоит больше доверять ходу событий: именно сейчас складываются условия, позволяющие им встретить идеальную пару.

Рак ‌‌

На этой неделе влюбленных Раков посетит смутное беспокойство, так как ситуация станет менее определенной. Не все Раки быстро адаптируются к новым условиям. Но в некоторых случаях новизна ускорит и упростит развитие событий - например, даст новый импульс роману (или взаимной симпатии) с коллегой.

Лев ‌‌

Эта неделя добавит в личную жизнь Львов гармонии и романтики, но также оживит иллюзии и создаст почву для приукрашивания действительности. Чтобы вместо реальной гармонии не столкнуться с фантомом, важно как можно быстрее принять новые правила любовной игры: честность, дружелюбие, единство взглядов.

Дева ‌‌

На этой неделе Девы начнут чаще поддаваться любовным мечтам и иллюзиям, а также внушению и психологической обработке (например, со стороны прежнего партнера или семьи). В итоге, многие Девы утратят критическое чутье, будут склонны к обману или самообману, а в воскресенье и вовсе окажутся в тупике.

Весы ‌‌

Весы на этой неделе станут удачливее в делах сердечных, но их мысли и симпатии все еще будут принадлежать прошлому. Весы, состоящие в счастливом союзе, при этом ничем не рискуют - а вот Весы, страстно желающие найти любовь, из-за инерции и ностальгии могут «в упор не видеть» новых отличных шансов.

Скорпион

В начале этой недели Скорпионы будут верны своим чувствам и партнерам, но уик-энду может застать их в сомнениях или в смятении. Их можно понять: многое в жизни «встает с ног на голову», включая романтические отношения. Лучше дать себе время освоиться, повременить с предложениями и знаками внимания.

Стрелец

Эта неделя отнимет у Стрельцов одно оружие, но даст другое. Вместо красноречия (которое порой оборачивалось болтливостью) вы сможете подчеркнуть свою привлекательность. Она поможет вам скрыть ваши недостатки и замять промахи, а если вы сейчас в поиске, то вызвать симпатию у потенциального партнера.

Козерог

На этой неделе боги любви склонны обходить Козерогов своим вниманием, усугубляя их худшие опасения (например, что романтика и личное счастье созданы не для них). Не унывайте: судьба, закрыв одну дверь, откроет другую … но чуть позже. И примите факт, что ваши влюбленности сейчас и впрямь непрочны.

Водолей

На этой неделе любовные дела Водолеев пойдут неплохо, но звезды советуют сконцентрироваться не на них, а на себе. Уточните свои принципы, поймите, чего вы стоите и чего хотите. Понимание себя добавит вам привлекательности в чужих глазах и сделает вас разборчивее на будущее. Важны дни 17-18 декабря.

Рыбы ‌‌

В любовных симпатиях Рыб на этой неделе могут наметиться разброд и шатание. Даже Рыбы-однолюбы начнут сомневаться в своих чувствах, в достоинствах партнера или в перспективности отношений. Думая, что строят планы на будущее, многие Рыбы увязнут в фантомах, созданных их прошлыми стойкими иллюзиями.