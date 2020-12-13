Планируем бюджет на Новый год — финансовый гороскоп на 14-20 декабря

Несмотря на то, что в понедельник Венера расположена удачно для банковских операций и юридического оформления сделок, из-за затмения лучше воздержаться от важных шагов в финансовой сфере.

Если вам нужно заключить договор о коммерческом партнерстве, взять кредит, оформить наследство или инвестировать деньги, лучше отложить эти дела на вторник: до вечера вторника для этого по-прежнему будет благоприятная астрологическая ситуация. С вечера вторника люди станут больше тратить. Всем захочется жить с размахом. Это удачное время для авантюристов, желающих поймать удачу за хвост, и аферистов, которые предлагают людям не столько товар или услугу, сколько «ощущение счастья». Если не желаете столкнуться с такими людьми, старайтесь быть здравомыслящими. Не верьте в то, что можно разбогатеть без усилий, купить ценный предмет дешево, получить деньги даром. Да, вам захочется быть удачливыми, щедрыми и беззаботными; будьте такими там, где это уместно, например, при покупке подарков и подготовке к Новому году.

Овен ‌‌

В начале недели планетные конфигурации создают мощный позитивный импульс для Овнов, который будет сохраняться до конца недели. Бизнесмены смогут избавиться от всего того, что устарело или перестало быть эффективным. Успешно проходят мероприятия по техническому переоснащению производственных мощностей. Ситуация утрачивает остроту проблем и перед вами открываются позитивные перспективы. Эти дни позволят добиться успеха при условии, что вы будете готовы пойти на риск, если ситуация того потребует. В вашем распоряжении могут оказаться крупные финансовые ресурсы, которыми вы сможете с выгодой для себя распорядиться. Вы будете необычайно коммуникабельными и сообразительными. Это позволит добиться наибольших успехов тем, кто ориентирован на предпринимательскую активность, связан с поездками, торговлей, консультациями, обменом мнениями и информационными технологиями. Стратегия поведения, направленная на зарабатывание денег своим собственным умом окажется наиболее результативной.

Телец

С начала недели типичные Тельцы смогут добиться наибольших успехов в делах. Это хорошее время для ведения переговоров и подписания юридически обязывающих документов. Если ваша работа связана с предоставлением услуг, то вы почувствуете приток клиентов. В вашем распоряжении будет достаточно средств для оплаты счетов, налоговых отчислений и выплаты процентов по долгам. Более всего преуспеют работники сферы финансов, банковские служащие и сотрудники страховых агентств. Неделя будет результативной как для карьерного продвижения, так и для финансовой деятельности. Особенно это относится к тем, кто в течение длительного срока работал над каким-то большим проектом. В этом случае вы увидите положительные качественные сдвиги и реальные достижения. Старайтесь отдавать предпочтение той работе, которая идет согласно заранее составленному плану и которая хорошо вам знакома. Благоприятное время для урегулирования финансовых вопросов. Особенно это касается выплаты долгов и получения банковских кредитов.

Близнецы

У Близнецов, имеющих свой бизнес, на этой неделе открываются новые перспективы в делах. Особенно это почувствуют те, кто ориентирован на расширение бизнеса и ищет новые варианты. Это хорошее время для коммерческих поездок в другие регионы и страны с целью изучения тамошних рынков. Хорошо поработают те, кто причастен к туристическому и рекламному бизнесу, юридическим консультациям и преподавательской деятельности. Также преуспеют те, кто имеет склонность к техническому творчеству, изобретательству и рационализаторству. Вам удастся добиться успеха в решении текущих вопросов. Делайте ставку на конструктивное сотрудничество с коллегами и подчиненными по трудовому коллективу – это наиболее успешное направление. Могут активизироваться деловые партнерские связи. У тех, кто занимается индивидуальным обслуживанием клиентов, может увеличиться приток клиентов. Успешно развиваются контакты с деловыми партнерами и проходят переговоры на многосторонней основе.

Рак ‌‌

На этой неделе наступает режим благоприятствования для тех Раков, кто в своей деятельности связан с индустрией моды, отдыха и развлечений. Вы сможете обрести популярность у клиентов, вас будут рекомендовать другим клиентам и это приведет к росту клиентской базы. Также на этих днях вам будет предоставлена выгодная возможность для заключения разовой сделки по оптовой закупке товара. Другим позитивным направлением может стать урегулирование вопросов, связанных с долгами. Если у вас большие долги и достаточно напряженный график погашения задолженности, то во второй половине недели имеет смысл встретиться с кредитором и обсудить более посильные условия рассрочки платежей. Если же вам должны сумму денег, то есть неплохой шанс на то, что вам на этой неделе вернут долг – попробуйте напомнить должнику об этом. Благодаря повышению уровня работоспособности и хорошему взаимодействию с коллегами и подчиненными вы сможете существенно повысить результативность своего труда. Успешно идет освоение новой техники и наработка новых технических навыков.

Лев ‌‌

Удачно складывается эта неделя для Львов, имеющих творческие профессии или занимающихся рекламной раскруткой бизнеса. Усилия консультантов сетевого маркетинга по привлечению новых клиентов и подписчиков не пройдут впустую. Успешно проходят сделки по обмену валюты. Успешно развиваются направления, связанные с индустрией моды, отдыха и развлечений. Текущие дела складываются удачно для доведения до конца ранее начатых проектов. Удачно поработают строители, работники жилищно-коммунального хозяйства, сотрудники агентств по сделкам с недвижимостью. Вы сможете завершить все, что планировали в отведенные сроки. Работа пойдет легко и без непредвиденных осложнений. В близких родственниках и членах семьи вы найдете надежную опору и поддержку в своих делах. В частности, это положительно отразится на семейном и удаленном бизнесе на дому. Обязательно советуйтесь с партнерами и сверяйте их планы со своими планами – это сделает вашу работу более эффективной. Можно вести переговоры и подписывать итоговые документы.

Дева ‌‌

Звезды советуют Девам сосредоточиться на той работе, которая идет по графику. Основное внимание уделяйте соблюдению сроков выполнения работ и качеству. Чтобы повысить производительность труда, составляйте себе подробный план работы на каждый день и строго ему следуйте. Основной ваш резерв – это рабочее время, которым вы сможете более рационально распорядиться. Если вы давно собирались сменить работу, то поиски работы на этой неделе увенчаются успехом. В начале недели ваши деловые связи существенно укрепятся и расширятся. Успешно проходят деловые поездки и консультации. Отношения с людьми складываются доброжелательные. Работа с документами и информацией пройдет успешно. Ускоряется товарно-денежный обмен у тех, кто специализируется на торговле. Это хорошее время для делового взаимодействия между начальством и подчиненными, вне зависимости от занимаемой должности. Успешно складываются дела в ремонтно-строительной и жилищно-коммунальной сфере. Преуспевают банковские служащие. Офисные служащие могут добиться улучшения условий труда на рабочем месте.

Весы ‌‌

Типичные Весы на этой неделе могут значительно укрепить свой авторитет и популярность. Особенно это относится к тем, кто ведет бизнес в сфере услуг. Это прекрасное время для проведения рекламной кампании по пропаганде своих достижений, своего бизнеса, производимого товара и предоставляемых услуг. Экономический эффект от этих мероприятий превзойдет все ожидания а затраты на рекламу быстро окупятся. Также это благоприятное время для физического труда, переноса тяжестей и любой иной работы, требующей больших физических усилий. Вы сможете повысить уровень профессионального мастерства и качества выполняемой работы. Прибыльными будут дистанционный труд по интернету и семейный бизнес. Успешно идут дела в торгово-закупочной сфере. Вы можете подписать выгодные торговые сделки. Могут значительно расшириться деловые связи. Рекомендуется активнее вступать в контакты, знакомиться с разными людьми в интересах дела. Также это хорошее время для заключения торговых сделок, профессионального обучения и поездок.

Скорпион

Скорпионы на этой неделе смогут преуспеть в тех видах деятельности, которые имеют отношение к недвижимости. Это может быть не только работа в агентствах по сделкам с недвижимостью. Если вы работаете в строительной компании, в жилищно-коммунальном и в сельском хозяйстве, занимаетесь ремонтом помещений или благоустройством территории в городе – все эти виды работ пойдут у вас успешно. Вы сможете своевременно завершить и сдать готовые объекты заказчику. Особое внимание следует уделить работе с информацией и деловыми контактами – это наиболее успешные направления в данный период. Вы обязательно добьетесь успеха в тех делах, инициатором которых выступаете лично вы. Это прекрасное время для профессионального обучения. Бизнесменам рекомендовано вкладывать деньги в обустройство производственных помещений, закупку и монтаж технического оборудования. Также важно поинтересоваться условиями труда подчиненных сотрудников и сделать все необходимое для их улучшения. Усилия, направленные на увеличение доходов, будут оправданы. Вы сможете выйти на высокие заработки.

Стрелец

С начала недели Стрельцы смогут проявить инициативу, благодаря чему обстоятельства поменяются к лучшему и ваши доходы вырастут. Старайтесь сами формировать внешние события и задавать тон другим людям – сейчас это будет вам по силам. Сейчас только от вас самих зависит, сможете ли вы реализовать свои планы. Не бойтесь брать на себя ответственность в серьезных вопросах. Кроме основной работы можете рассчитывать на доходы от неофициальной подработки, дополнительные заказы от частных клиентов, а также от работы в сверхурочное время или по совместительству. Если у вас есть влиятельный покровитель, то от него тоже могут быть преференции. Сильной стороной в вашей деятельности будет умение договариваться и использовать имеющиеся деловые связи для решения конкретных вопросов. Вы сможете значительно укрепить и расширить деловые связи. В поле вашего зрения появятся влиятельные люди, сотрудничество с которыми будет выгодным как для вас, так и для них. Можно вести переговоры и подписывать договора. У торговцев и посредников ускоряется товарно-денежный оборот, пополняется клиентская база.

Козерог

У Козерогов на этой неделе наступает хорошее время для личной активности и проявления инициативы. Чтобы действовать эффективнее, постарайтесь выйти на контакт с единомышленниками. Сосредоточьте внимание на проработке вопросов планирования, проектирования, подумайте не только о сиюминутных вопросах, а постарайтесь заглянуть в перспективу. Рекомендуется делать ставку на эффективное сотрудничество с коллегами по трудовому коллективу. Не стесняйтесь спрашивать совета или обратиться за помощью к знающим людям, если ситуация того требует – вам не откажут. Удачнее всего будут решаться текущие вопросы, которые будут приходить в повестку дня. Решая вопросы по мере их поступления, вы добьетесь хороших результатов. Также это благоприятное время для совершенствования навыков работы с инструментами, повышения уровня профессионального мастерства. Если у вас остается много свободного времени после основной работы, и вы хотели бы подработать, то эти дни благоприятствуют поискам дополнительной подработки на полставки, по совместительству или удаленно.

Водолей

Водолеи на этой неделе смогут сами принимать ключевые решения относительно своей работы. Звезды ждут от вас смелых творческих инициатив и готовности брать на себя ответственность в любых делах. Особенно удачно пойдут совершенно новые дела, по которым у вас нет опыта работы, и где нужно будет применить нестандартный творческий подход. Если вы имеете свой бизнес, то это хорошее время для начинаний и инициатив, направленных на получение конкурентных преимуществ. У рядовых сотрудников повышаются ваши шансы на продвижение в карьере и на налаживание более доверительных отношений с начальством. Наиболее успешно поработают сотрудники гостиничного и ресторанного бизнеса. Начало недели благоприятствует развитию деловых связей. Вы можете договориться с единомышленниками об учреждении акционерного общества. Многие из Водолеев могут почувствовать усиление интуиции и дара предвидения. Это поможет вам действовать на опережение и избегать многих неприятностей. Хорошо заниматься планированием, научными и маркетинговыми исследованиями.

Рыбы ‌‌

У Рыб в целом благоприятная неделя для карьеры и деловой активности. Для вас наступает благоприятное время для приобретения новых, более глубоких профессиональных знаний. Возрастает роль возможностей электронной техники и Интернета в решении актуальных вопросов. Вы сможете углубить свои профессиональные познания за счет активного обмена мнениями с коллегами. Хорошо пройдут рекламные акции и дальние командировки. Благоприятное время для подведения итогов своей деятельности за предыдущий период. Выберете время, когда можно будет спокойно и несуетно посидеть и посчитать, какие у вас были расходы, какие доходы, что удалось осуществить, какие дела остались недоделанными. Такой анализ позволит вам проделать определенную работу над ошибками и наметить более реалистичную и успешную стратегию поведения в дальнейшем. Те из вас, кто в течение долгого времени ожидали повышения в должности, на этой неделе могут исполнить свои мечты. Это прекрасное время для карьерного продвижения и поисков новой работы. Используйте помощь влиятельных покровителей.