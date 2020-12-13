Новолуние 14 декабря: набор подарков и шкатулка неожиданностей

Довольно подвижную, информативную и многообещающую планетную картину предрекает новолуние, совмещённое с кольцевым солнечным затмением 14 декабря в 19.15 (мск).

В арсенале планетной картины новолуния есть не только полный набор подарков, но и шкатулка неожиданностей.

За период этого лунного месяца (с 14 декабря по 13 января) – состоится ряд ярких астрологических событий. Шесть планет (не считая Луны) поменяют свои знаки пребывания, а переходы Юпитера и Сатурна в знак Водолея станут самым настоящим тренд-форматом не только следующего 2021 года, но и векторов развития процессов на гораздо более длительное время.

Буквально парад ингрессий планет (с 15 по 21 декабря) нас ожидают многие явления: Венера 15 декабря выходит в Стрельца, 17 и 19 Сатурн и Юпитер – в Водолея, а Солнце и Меркурий в день зимнего солнцестояния 21-го декабря перейдут в знак Козерога.

В этот период можно ожидать резкую смену энергетических потоков, могут сами собой закрываться какие-то старые программы и намерения и открываться новые. Накануне затмения, особенно в первые две недели этого лунного цикла, будет интересно последить за событиями, всполохами новых идей как предвестников будущего.

Середина этого лунного месяца – полнолуние 30 декабря (6:28 по мск) – вместе с беспокойной транзитной Луной в Раке всё-таки внесёт слишком эмоциональный фон и нервную атмосферу на новогодние дни с 30-го до полудня 1 января – старайтесь разгрузить эти дни от каких-то серьёзных деловых планов.

В целом же лунный месяц представляет собой сложный, плохо предсказуемый период, который может преподнести сюрпризы, в том числе напряжённого характера. Именно таким нужно считать отрезок 22-24 декабря, когда будут конфликтовать воинственные Марс с Плутоном, типичный аспект, сопутствующий повышенной аварийности и разного рода ЧП.

Похожий деструктивный период начнётся в последнюю четверть этого лунного месяца с ещё одной важной ингрессии – с перехода Марса в знак своего изгнания в Телец 7 января. Уже с 10 по 13 число Марс доберётся до классического разрушительного «квадрата» с тяжёлым Сатурном. Традиционно, такого рода аспект вредителей создаст условия для самых разных осложнений, препятствий в деловой сфере, срыва планов, непродуманных решений и заявлений, в том числе со стороны властей и политических лидеров. Этот же аспект – типичный формат, сопровождающий возмущения земной коры, сопутствует росту аварийности на всех видах транспорта и производства. В этот же период стоит более щепетильно отнестись к профилактике здоровья, снизить физические нагрузки, также возможны обострения хронических недугов.

Дни и периоды лунного месяца, связанные с более гармоничными ритмами влияний планет – 15, 25, 27(условно) декабря, 2, 8-9 января.

Serg Korablev