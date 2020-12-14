Володина рассказала, что сулит затмение знакам зодиака

Астролог Василиса Володина рассказала о грядущих изменениях в жизни представителей всех знаков зодиака в связи затмением 14 декабря.

Она отметила, что затмение является периодом с мощным потенциалом изменений — прежде всего, изменений внутренних.

— Но не могу еще раз не предупредить — в ближайшие дни всем без исключения требуются осторожность и выдержка. Сохраняйте голову холодной, — написала Володина.

Овнам она посоветовала поменять их систему получения знаний от мира полностью, поскольку старая уже неэффективна. В свою очередь, Тельцам лучше оставить попытки монетизировать чужие усилия и начать рассчитывать только на себя. Также им посоветовали быть внимательными к своему здоровью.

Близнецам рекомендовали следить за их партнерами и не дать возлюбленным совершить судьбоносных ошибок, поскольку из-за такого поступка может пострадать общее дело пары. Раки же получат в ближайшие недели возможность не просиживать штаны на работе, а осмысленно и динамично взяться за свои же обязанности.

Львам же может показаться, что они самым серьезным образом работают над своим личным ростом, но, по словам Володиной, «это не более чем разновидность развлечения». Представителям этого знака зодиака жизнь может даже «устроить приличную встряску», чтобы они прозрели.

— Дева — Вероятнее всего, понятие «дом вашей мечты» (что бы оно ни значило) именно в декабре обретет для вас понятные черты. Но потребуется изрядная смелость, чтобы сделать шаг к этой мечте, — отметила астролог.

Весам посоветовали менять образ мыслей. Причина в том, что их оптимизм «должен чем-то подкрепляться», а пессимизм может сберечь от опрометчивых поступков, но не дает двигаться вперед. Именно поэтому Весам стоит выбрать взвешенную позицию. Скорпионам же рекомендовали задуматься об изменении инвестиций в себя самого — затраты на питание, апгрейд себя самого, потребности в чем-то новом. При этом ответ на эти вопросы стоит рядом с решением финансовых проблем.

Стрельцам может быть сложно планировать новую жизнь в состоянии иступленного энтузиазма. Володина предупредила их, что упоение идеей опасно, в связи с чем также призвала Стрельцов не торопиться в своих планах.

— Козерог — Не удивлюсь, если некоторых Козерогов посетят в ближайшее время мысли об эмиграции или о других способах вырваться из сложившегося уклада. Советую использовать любую возможность для того, чтобы уехать из дома далеко и сменить обстановку, — подчеркнула Володина.

Водолеям рекомендовали искать помощи у иностранных друзей и погрузиться в изучение зарубежного опыта, что поможет стать желанной точкой роста.

Для Рыб же пришло время изменений профессионального статуса, по крайней мере, в перспективе. А для того чтобы представители этого знака зодиака могли совершить ощутимый прорыв, им посоветовали перешагнуть какой-то личный рубеж, в частности, переосмыслив собственные цели.