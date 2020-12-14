В коллективе назревает конфликт — финансовый гороскоп на 15 декабря

Овен ‌‌

У Овнов сегодняшний день складывается неблагоприятно с точки зрения карьерного продвижения. Поведение вышестоящего начальства может быть нервным и непредсказуемым, и это не сулит ничего хорошего подчиненным. Воздерживайтесь от обращения к начальству с просьбами и докладными записками. Это не лучший день для работы с документами.

Телец

У Тельцов неблагоприятный день для поступления на платные курсы обучения. Возможно, вы хотите расширить свои знания, однако стоит еще раз подумать, то ли направление вы избрали. С осложнениями пойдут дела у тех, кто находится в командировке. Это не лучшее время для работников издательств, типографий, дизайнерских студий и совместных предприятий.

Близнецы

Близнецам в этот день следует быть осмотрительнее при работе с техникой и механизмами. Возрастает вероятность получить травму. Воздерживайтесь от любых видов деятельности, сопряженных с риском травматизма. Также это неблагоприятное время для финансовых заимствований любого рода. В частности нежелательно делать покупки, расплачиваясь кредитной картой.

Рак ‌‌

Ракам сегодня не придется рассчитывать на надежность в поведении деловых партнеров. Могут быть мелкие конфликты. Основное беспокойство будет связано с нарушением договорных обязательств и связанных с этим материальных издержек. Если вы занимаетесь обслуживанием клиентов, то старайтесь сразу понять, собирается ли клиент делать заказ.

Лев ‌‌

Основной проблемой сегодняшнего дня для Львов является сложный психологический климат в трудовом коллективе. Возможно, вы будете склонны оценивать своих коллег не с точки зрения их профессиональных качеств, а подходить к ним с точки зрения своих личных симпатий и антипатий. А это будет мешать объективно оценивать труд коллег, приводя к неуместным критическим замечаниям.

Дева ‌‌

Девам в этот день звезды советуют воздерживаться от участия в корпоративных встречах, где вместе с рядовыми сотрудниками фирмы будут принимать участие и представители начальства. По странному стечению обстоятельств вы можете оказаться в эпицентре скандальной ситуации. Также воздержитесь от участия в любых публичных мероприятиях, типа презентаций, выставок и прочего.

Весы ‌‌

Весам в этот день будет непросто проходить обучение на платных курсах. Возможно, вы столкнетесь со столь сложным учебным материалом, в котором почти ничего не поймете. И справиться с этим будет нелегко. В профессиональной деятельности также не все благополучно. Старайтесь не допускать нарушений трудовой дисциплины – берегите свою деловую репутацию.

Скорпион

У Скорпионов сегодняшний день будет своеобразным испытанием на прочность существующих деловых связей. Прежние деловые связи будут испытывать напряжение. Вы это почувствуете, если станете обращаться к знакомым с просьбами о содействии в тех или иных вопросах. Получать отказ всегда неприятно. Со своей стороны вы тоже не всегда сможете помочь знакомым в их просьбах.

Стрелец

Стрельцам в этот день следует позаботиться о сохранности своих финансовых ресурсов. Потратить деньги вы всегда успеете, а вот суметь их сохранить – это почти искусство. Тем более в сегодняшний день, когда усиливается желание купить ту или иную вещь, хотя звезды утверждают, что это будет пустая трата денег. Может осложниться работа с клиентскими заказами.

Козерог

У Козерогов сегодняшний день будет связан с осложнениями при выполнении текущих дел. Причин таких осложнений может быть две. Во-первых, между вами и кем-то из коллег по трудовому коллективу могут усилиться трения. Вторая вероятная причина может быть связана с некоторым ухудшением самочувствия или мелкими травмами. Все это может повлиять на снижение уровня работоспособности.

Водолей

Водолеям, работающих в игровых клубах, ресторанах и прочих увеселительных заведениях, сегодня, возможно, придется иметь дело в неадекватным поведением некоторых клиентов. Будьте предельно корректными и не подавайтесь на провокации. Особенно осмотрительно ведите себя с клиентами при расчетах за предоставленные услуги.

Рыбы ‌‌

Типичные Рыбы сегодня могут часто сталкиваться с изменениями внешних обстоятельств и общей нестабильностью. Возможно, вам придется вносить коррективы в свои планы в оперативном порядке, чтобы минимизировать вероятный материальный ущерб. В связи с этим будет нелегко надолго сосредоточиться на каком-то одном деле.