Ставим дерзкие цели — гороскоп на 15 декабря

1-2 лунные сутки. Сегодня молодая Луна в Козероге призывает к рациональному выбору цели на будущее, а ее аспекты дают решимость для избавления от последних препятствий на пути вперед.

Главная ошибка — вкладываться в морально устаревшие проекты и ценности, действовать по инерции или по привычке. Важно подстроиться под новые критерии выбора и не быть консерватором там, где жизнь диктует новые правила. Уязвим тот, кто пытается любой ценой сохранить статус-кво и действует по старой схеме. Не стоит поддаваться минутному порыву и воевать за прежние цели: вскоре они либо станут неактуальными, либо достанутся даром.

Овен ‌‌

Сегодня Овнам важно контролировать свои импульсы и иметь выдержку. Звезды советуют быть дальновиднее и оценивать любую ситуацию в перспективе. Сейчас меняется фокус внимания, набор требований и способов достижения цели, точка отсчета при выборе профессии, планировании дел и взятии обязательств. Нежелательно действовать по инерции или по привычке, вкладывать силы и ресурсы в устаревшие программы.

Телец

Сегодня настроение Тельцов стабилизируется - что может вести к иллюзии полной защиты, ясности и предсказуемости перспектив. Звезды напоминают, что ситуация меняется и задает вам новые долгосрочные цели. Перед принятием решения важно оценить обстановку. Жизнь вынуждает пересмотреть приоритеты, может толкнуть на новый профессиональный путь, изменить ваш статус в чужой стране, семье, группе коллег.

Близнецы

Сегодня звезды советуют Близнецам стать осторожнее, но не зацикливаться на прежних страхах и на привычной системе защит. Старые проблемы уходят в прошлое, точечные очаги конфликтов вероятнее тотальных угроз. При этом тешить себя иллюзией полной безнаказанности и свободы рано. Лучше не начинать в эти сутки новых дел, не заводить друзей и не ввязываться в коллективные авантюры старого образца.

Рак ‌‌

Сегодня Ракам не стоит преувеличивать размер привычной угрозы. В противном случае, можно стать живой иллюстрацией старых поговорок «пуганая ворона куста боится» и «у страха глаза велики». Часть барьеров уже снята. По существу, исчерпаны многие конфликты. Однако общая атмосфера все еще остается взрывоопасной. Лучше не отвечать на знакомые провокации и избегать обстановки, разжигающей старый спор.

Лев ‌‌

Сегодня звезды советуют Львам поставить на первое место реальность: истинное положение дел на работе или в профессии, трезвый взгляд на состояние здоровья, на семейные дела и жилищную обстановку. Стоит подойти серьезно, ответственно и даже самоотверженно к оставшимся обязанностям, к юридической и этической стороне дела, а также к насущным техническим задачам (например, к ремонту старой техники).

Дева ‌‌

Обстоятельства этого дня направят Дев по накатанной колее и поддержат в любых делах, основанных на старой классической схеме. Многих Дев ждут знакомые трудности - но и отработанные пути успешного преодоления барьеров. Звезды не советуют приступать в эти сутки к решению новых задач, выходить на новое место работы или вливаться в новый коллектив: вам будет мешать консерватизм или сила привычки.

Весы ‌‌

Весам звезды готовы подарить нечто приятное, но многие представители знака сегодня могут пропустить или недооценить этот подарок. Причиной станет не самая комфортная обстановка. День может принести знакомые бытовые трудности, остаточные ограничения в старых делах и временные отсрочки в новых. Вас может деморализовать неблагоприятная психологическая атмосфера в доме, отношениях или рабочей среде.

Скорпион

День не сулит Скорпионам радикальных сюрпризов. На фоне перемен многим Скорпионам удастся хранить верность своим прежним убеждениям, действовать по старым принципам и пока ловко балансировать между противоположностями. Останутся рядом друзья. Ход событий не будет скучным. Возможны двойственные ситуации, развилки в пути, небольшие приключения, мелкие полезные обновления, моменты риска или выбора.

Стрелец

Сегодня Стрельцам предстоит припомнить суровые уроки практичности, которые им дала судьба в последние годы. Вам может еще раз пригодиться ваша прежняя профессиональная квалификация, управленческий опыт, талант экономиста или финансового игрока. Независимо от уровня знаний и умений, звезды советуют вам пока воздержаться от новых сделок, покупок, инвестиций и от рискованных игровых видов заработка.

Козерог

Сегодня жизнь вынуждает Козерогов ставить на первое место собственные нужды и прибегать, при необходимости, к быстрой самозащите. Во всех остальных случаях, лучше сдерживать порывы: сейчас они разрушительны по форме и стратегически невыгодны по сути. В случае тупика или выбора, вы получите неожиданную оригинальную подсказку. Помните, что это удачный ход в моменте, но сомнительный в перспективе.

Водолей

Сегодня звезды призывают Водолеев к мудрой осмотрительности и сдержанности. Прежние системные меры предосторожности могут быть уже не нужны вам в полном объеме, но все же не вредна перестраховка. Стоит отложить на пару дней все новые инициативы, активное общение с внешним миром и откровенные разговоры. Возникающие локальные кризисы старайтесь разрешать быстро и без привлечения лишних участников.

Рыбы ‌‌

Сегодня звезды советуют Рыбам заниматься исключительно подведением итогов и предварительным общим планированием. Важно понять, с кем из старых друзей вам все еще по пути. Все прочие занятия (особенно, попытки активных конкретных действий в незнакомом направлении) обернутся проблемами. Вы можете понести материальный ущерб, зачеркнуть часть прежних достижений или усложнить себе путь к новой цели.