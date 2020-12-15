Партнер открывается с новой стороны — любовный гороскоп на 15 декабря

Овен ‌‌

Текущее положение планет говорит, что Овнам будет трудно увидеть общую картину их отношений с любимым человеком. Тем более вам важно сконцентрироваться на деталях. Если вы пока одиноки, не давайте поклонникам много обещаний.

Телец

Не исключено, что вторая половинка не хочет вас беспокоить своими проблемами. Однако, если партнер чувствует свою беспомощность в непредсказуемой ситуации, постарайтесь поддержать пассию. С одинокими Тельцами произойдут странные, необъяснимые, но приятные события.

Близнецы

Звезды подсказывают, что к идеям и предложениям многих Близнецов любимый человек будет прислушиваться особенно внимательно. Поэтому тщательно взвешивайте свои слова в разговоре с пассией. Одинокие Близнецы могут почувствовать азарт в покорении неприступного сердца.

Рак ‌‌

Возможно, сегодня вам стоит ограничить контакты с любимым человеком и временно дистанцироваться от пассии. Это поможет вам привести в порядок эмоции и понять куда двигаться дальше. Одинокие Раки сегодня могут по-новому посмотреть на свой ставший давно привычным круг общения.

Лев ‌‌

Сегодня Львов могут занимать мысли о кардинальных переменах в личной жизни. Постарайтесь действовать не в одиночку, в после обсуждения с объектом своей симпатии. Если вы пока одиноки, уделите особое внимание поддержанию своей репутации и не совершайте действий против своих нравственных правил.

Дева ‌‌

Девы сегодня рассчитывают только на свои силы и не хотят принимать ничьей помощи, даже если она исходит от второй половинки. Если вы пока не встретили любовь, не стоит бояться одиночества, так как разрыв прежних связей привлечет в вашу жизнь новых партнеров.

Весы ‌‌

В сфере личной жизни делах Весам не стоит рассчитывать на полную гармонию. Проблемы, связанные со второй половинкой, будут нарастать в течение дня как снежный ком, и вряд ли сегодня вы сможете их решить. У одиноких Весов наступила пора решительных и смелых действий.

Скорпион

Звезды рекомендуют в этот день Скорпионам не стесняться своей яркой индивидуальности. Это поможет вам предстать перед любимым человеком в новом, более интересном и привлекательном качестве. Одиноким Скорпионам звезды советуют больше общаться с приятными людьми.

Стрелец

Не исключено, что Стрельцы могут заблуждаться относительно мнения и поступков любимого человека и потому оказаться в плену собственных иллюзий. Виртуальные контакты с иностранцами сегодня пополнят ряды поклонников одиноких Стрельцов.

Козерог

Для многих Козерогов этот день может быть спокойным и гармоничным, если они с самого утра настроятся на получение удовольствия от жизни и от общения со второй половинкой. У одиноких Козерогов сегодня высока вероятность знакомства при необычных обстоятельствах.

Водолей

Звезды подсказывают, что между вами и объектом вашей страсти возможны такие яркие вспышки чувств, что они могут напомнить о первых днях вашего страстного романа. Одинокие Водолеи не захотят тратить время и силы на малоперспективные знакомства.

Рыбы ‌‌

Не исключено, что сегодня вы можете узнать много нового о своем любимом человеке, оказавшись вместе с ним в новой обстановке. Это подарит вам массу приятных переживаний. Одинокие Рыбы, не сторонитесь случайных знакомств: именно они обещают стать самыми запоминающимися и перспективными.