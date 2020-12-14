Кому солнечное «денежное» затмение 14 декабря принесет удачу

14 декабря произойдет последнее в этом году солнечное затмение.

Астрологи придумали ему особенное название. Затмение назвали «денежным». Аспект Плутона, Венеры и Юпитера сулит прекрасные финансовые перспективы многим представителям гороскопа. Их ждет рост доходов и накоплений. В этот день им важно быть собранными и проявлять повышенное внимание к мелочам.

Затмение пройдет под созвездием Стрельца. В это время возникает стремление к переменам и к смене сферы деятельности. Кто-то из знаков зодиака захочет научится чему-то новому или обрести ценный опыт.

Представителей знака в период затмения ждет успех, особенно в финансовой сфере. Стрельцам нужно заняться своей личностной реализацией и раскрытием творческого потенциала. Им нужно помнить, что их отношение к окружающим принесет зеркальный ответ. Стрельцам стоит обратить внимание на это и сделать соответствующие выводы.

Для представителей знака в период затмения начнется полоса финансового успеха и удачи. Близнецы смогут добиться желаемого. Им стоит полагаться на свою интуицию и заняться поисками новой работы. Близнецам нужно 14 декабря больше времени провести в кругу своих близких.

Представителям знака в период солнечного затмения нужно попытать счастья и изменить свою жизнь. Львы давно нуждаются в позитивных переменах. Им ожидает в ближайшем будущем карьерный рост и финансовая стабильность.

Солнечное затмение позитивно повлияет на судьбу представителей знака и их удачу. Чем больше положительных мыслей приходит Водолеям, тем быстрее они избавятся от своих проблем и негатива. Для них наступает отличное время, чтобы изменить себя и с радостью смотреть в свое будущее.