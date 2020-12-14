Почему все боятся даты «пяти двоек»

Повторяющиеся цифры в датах всегда вызывали повышенный интерес людей.

Нынешний год войдет в историю, даже если больше не произойдет никаких событий.

Эзотерики уже считают его необычным из-за нескольких «магических» дат, состоящих из двоек и нулей. Многие ясновидящие еще задолго до наступления этого 2020 предсказывали, что в даты, которые будут обозначены пятью «2», могут произойти апокалиптические события. Тем более, что день 02.02.2020 является датой-палиндромом, которая одинаково читается в обоих направлениях. А такие даты встречаются реже, чем раз в столетие. К нашему счастью, 22 февраля не произошло ничего выдающегося. Но именно поэтому многие с опаской ожидают 22 декабря.

Если обратиться к предсказаниям известной болгарской ясновидящей Ванги, то много лет назад она говорила о том, что 2020 год окажется крайне непростым для всего человечества. Исследователи, которые занимаются толкованием прогнозов Ванги отмечают, что она уделяла особое внимание не только этому году, но и определенным датам в нем. Ясновидящая предположила, что 22.12.2020 к Земле приблизится огромный астероид, который может быть весьма опасен. Как «видела» Ванга, ученые приложат все усилия, чтобы справиться с этой ситуацией. Однако, космическое тело упадет в океан, чем вызовет цунами и затопления больших площадей суши. По ее мнению, это событие повлечет за собой несколько лет природных катаклизмов, после которых жизнь на планете наладится, но будет утеряна часть нынешней экосистемы.

В противовес Ванге современные астрологи говорят о том, что нынешний год – выдающийся за счет того, что многие планеты завершают в нем многолетние циклы и открывают новые, что всегда ведет к серьезным переменам в жизни людей. Накануне даты пяти «2», 21 декабря произойдет соединение Сатурна и Юпитера в первом градусе Водолея, что ознаменует начало новой эпохи, которая принесёт с собой кардинальное изменение мировоззрения и новые тенденции в развитии общества.

Нумерологи утверждают, что «двойка» – это цифра дипломатии и миролюбия. По их расчетам, 22 декабря этого года, наоборот, может стать поворотной датой в решении проблем мирового масштаба и ознаменовать начало перехода к нормальной жизни.

Что произойдет на самом деле, все мы скоро узнаем. Возможно, не стоит бояться определенных дат, эти дни нужно просто пережить.

Марианна Басс, эксперт в толковании сновидений, таролог