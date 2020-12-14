Астролог рассказал, в какие дни автомобиль подведет водителя

Понедельник имеет лёгкий напряжённый фон, водителей могут отвлекать от дороги пассажиры, громкие звуки, вспышки фар — примите к сведению.

Вторник и среда спокойнее, поездки по работе удачны, это хорошие дни для ремонта и диагностики машины.

Четверг и пятница благоприятны для поездок группами, в том числе с целью развлечений, могут появиться предложения о дальней поездке. В целом эти дни хорошие для вождения и учёбы вождению.

Суббота и воскресенье — отличные дни для выполнения поручений с помощью авто, некоторую опасность в это время представляют сильные туманы, плохая видимость из-за других погодных условий — это имеет смысл учесть при планировании поездки.