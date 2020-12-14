Астролог назвала благоприятные дни в конце декабря

Неделя началась с полного солнечного затмения, в котором участвовали сразу пять планет в знаке Скорпиона.

Во вторник, 15 декабря, планета Юпитер попадет в градус своего максимального падения и таких кармических комбинаций, по словам астролога Яны Вагановой, не было давно. Специалистка рассказала, чего ожидать от предстоящей недели всем знакам зодиака.

14.12. День Луны и созвездия Джйештха.

Солнечное затмение состоится в 19:11 по московскому времени в знаке Скорпиона. Этот день будет неблагоприятным для всех. Новолуние и солнечное затмение "отнимут" силы. Поэтому людям нужно стараться отдыхать и сосредоточиться на себе. Совершать покупки и заниматься новыми делами в этот день не рекомендуется. День хорош только для тех, кто участвует в судах и соревнованиях. Лучший способ провести понедельник — это уединиться.

15.12. День Марса и созвездий Мула и Пурва-Шадха.

Важные начинания во вторник не принесут ожидаемых результатов, поездки и покупки тоже лучше отложить. Болезни наоборот будут стойкими, поэтому следует беречь здоровье и нервы. Возможно, всплывут давно забытые проблемы, истории и люди.

16.12. День Меркурия и созвездий Пурва-Шадха и Уттара-Шадха.

В этот день щедрость и благотворительность будут цениться втройне. Название этой пары созвездий переводится как "Первая и окончательная победа", а значит начатое сегодня даст уверенные результаты. Не очень романтичный день, зато какой деятельный! Удачу укажет интуиция.

17.12. День Юпитера и созвездий Уттара-Шадха и Шравана.

Прекрасный день для создания красоты: прическа, маникюр, домашний уют. Благоприятны встречи с близкими, они будут наполнены пониманием и заботой. Важная рекомендация, если вам нужно в каком-то вопросе заложить фундамент на будущее, сделайте это именно 17 декабря! Удача в распространении информации о себе, пиаре и рекламе.

18.12. Пятница. День Венеры и созвездий Шравана и Дхаништха.

Конец недели будет деятельным. Людей будут посещать спонтанные идеи и мысли. Главное действовать решительно и целеустремленно. В этот день также можно уединиться и подвести итог этого года. Корень Дха связан с деньгами, удача сегодня в распределении финансов, накоплении и любых денежных вопросах. Обязательно в пятницу положите деньги в копилку или на счет и немного пожертвуйте ради собственного благополучия.

19.12. День Сатурна и созвездий Дхаништха и Шатабхиша.

В субботу люди могут увидеть вещие сны, также к ним может прийти озарение. Но не стоит пребывать в мечтах — высока вероятность споров и конфликтов. Постарайтесь быть осознанными, контролировать свои эмоции, не вовлекайтесь в споры. Помните: куда мысль, туда и слово; куда слово, туда и действие. День удачен для путешествий. Удача от воды — пейте больше.

20.12. День Солнца и созвездий Шатабхиша и Пурва Бхадра.

Неделя закончится благоприятным днем для проявления активности, веселья и прогулок на свежем воздухе. Принимать решения не стоит — все будет выглядеть двулико. В воскресенье можно заложить хороший фундамент для духовного роста через занятия йогой, тантрой и медитацией. Обещания, данные в этот день, нужно обязательно полностью выполнить.