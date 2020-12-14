Как без всяких астрологов понять, что вас ждет в новом году

Если, конечно, оно у вас есть. Совсем молодым людям этот способ прогнозирования не подойдет. А вот людям пожившим вполне может помочь в определении основных тенденций наступающего года и его общей драматургии.

Безусловно, каждый момент времени в жизни человека неповторим и имеет свои нюансы. Но есть определенная схожесть событий и ситуаций, связанная с влиянием годичных энергий, которые, приходя во времени, каждый раз влияют на человека похожим образом.

Это происходит хотя бы потому, что с приходом идентичных энергий заполняются одни и те же дома в карте Ци Мень Дун Цзя на момент рождения, и в жизни человека проигрывается один и тот же расклад.

Все, что вам нужно сделать, – вспомнить, что происходило с вами в предыдущие годы с идентичными энергиями.

2021 год – год Синь Чоу. Следовательно, нам нужно выбрать все годы с энергиями иньского металла Синь и иньской земли Чоу.

Годы Синь – это все годы, заканчивающиеся на 1: 2011, 2001, 1991, 1981, 1971 и т.д. Годы Чоу или Быка – это 2009, 1997, 1985, 1973, 1961.

Попробуйте вспомнить основные события этих лет, ваши ощущения от этих событий. Были они связаны с удачей и успехом, либо, наоборот, были сложными и трудными? В таком случае в чем заключались эти трудности? Можно ли было их избежать, изменив образ мыслей и тактику ваших действий?

Возможно, в эти годы вы встретили важных для вас людей, победили в Олимпиаде, получили ощутимую поддержку от спонсоров или покровителей, много путешествовали, переехали или купили недвижимость?

В таком случае в новом году вам также можно ожидать чего-то хорошего и рассчитывать на успешное продвижение.

Возможно, наоборот, эти годы были омрачены ощутимыми потерями, борьбой с заболеваниями, аварией, травмой или судебными разбирательствами.

Тогда у вас есть некоторое предупреждение от вашего прошлого и повод быть более осмотрительными и осторожными в 2021 году. И это хорошая возможность постараться с умом обойти возможные неприятности и не наступать на старые грабли.

Замечу, что особенно показательными в этом смысле будут январь и март 2021 года, когда дома с энергиями Чоу и Синь заполнятся с приходящим временем по месяцу. В эти периоды следует быть особенно внимательными к происходящему.

Важные события января и марта могут задать тон всему предстоящему году.

Султанбекова Шели, эксперт китайской метафизики (Фэншуй, Ба цзы, Ци Мень Дун Цзя)