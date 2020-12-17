Таролог рассказала, почему в 2020 году родились гениальные дети

Впереди Новый год, а это значит, что пора строить планы и загадывать новые желания. И очень хочется, чтобы все задуманное сбылось и надежды оправдались. Таролог и психолог Марианна Абравитова дала судьбоносные предсказания.

Все мечтают о том, чтобы задуманное сбывалось, отношения в семье складывались благополучно, а финансов хватало на любые желания. И, конечно же, многие надеются, что уходя, старый год заберет с собой все невзгоды и проблемы, а новый принесет нам успех и стабильность.

— 2021 год будет сложным, но сравнивать его с 2020 не стоит по многим причинам, в том числе эзотерическим. Но энергетически он будет гораздо легче, и психологически людям будет проще, ведь нас уже не так просто испугать, — приоткрыла завесу Марианна.

Также таролог предрекает интересную и насыщенную судьбу детям, рожденным в этом году. По мнению Марианны, они рождаются в обстановке, когда мир активно трансформируется, и эта трансформационная тема пойдет с ними по жизни и дальше.

— Среди рожденных в 2020-м будет много не просто талантливых, а гениальных детей. Это люди-пионеры, которые будут двигать наш мир, креативить, осваивать что-то новое. В этих детей надо будет вкладывать достаточно много энергии и знаний, тогда они перевернут наш мир в лучшую сторону, — так видит их судьбу парапсихолог.