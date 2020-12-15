За все нужно платить — гороскоп на 16 декабря

2-3 лунные сутки. Сегодня агрессивные аспекты Луны в Козероге побуждают к целенаправленным действиям, дают спортивный азарт и энергию для «священных войн», искушают наверстать упущенное в последний миг.

Велик риск перенапряжения, превышения полномочий, травм, стрессов, обострения ссор на финальной стадии работ. Также день создает критичные острые ситуации при обновлениях, начинаниях, передаче дел, выходе на новые рубежи, перестройке планов и систем, закрытии и реструктуризации старых проектов. С риском, скандалом или жертвой может быть связано перераспределение стратегических ресурсов, кадровая перестановка.

Овен ‌‌

Сегодня Овнам не до романтики и комфорта. День призывает к завершению важных дел, выполнению профессионального, семейного и гражданского долга. Попутно, он может пробудить азарт и честолюбие в отмирающем направлении, заставить вас тратить силы на запоздалый реванш и «жертвы старым богам». Звезды советуют заранее поставить границы своему энтузиазму и не дать спровоцировать себя на ненужный подвиг.

Телец

Сегодня звезды обещают Тельцам удачу в преодолении барьеров - но напоминают, что это все еще учебный полигон, со всеми вытекающими. Вскоре многим Тельцам придется действовать в реальности, щедрой на сюрпризы, без страховки и под настоящую ответственность. Это не означает, что вы должны перечеркнуть все, чему учились. Стоит отдать дань уважения мечтам и ценностям прошлого, учителям и наставникам.

Близнецы

Сегодня Близнецам предстоит пройти через кризис. Он покажет им, что не все «больные» темы прошлого закрыты: остаются фатальные уязвимости в их личных делах или в проекте, с которым они связаны. Возможны финансовые, технические, профессиональные, идеологические проблемы. Напряженный день ждет Близнецов, работающих в опасных сферах и занимающих активную социальную позицию. Не помешают меры защиты.

Рак ‌‌

Сегодня Ракам важно не угодить в жернова идущих к концу драматичных внешних событий. Финальный акт истории будет бурным, лучше оказаться подальше от эпицентра проблем, идеологической или профессиональной схватки. Также, день провоцирует увольнения, ссоры, острые окончательные разрывы в долгих отношениях. Мал шанс на победу, звезды советуют мудро смириться с торжеством более сильного противника.

Лев ‌‌

Сегодня Львам придется потрудиться, напрячь физические или душевные силы. Может требоваться спасательная, лечебная, ремонтная или иная срочная операция. Не исключено, что вам придется привлечь к делу людей, с которыми вы не ладите, поработать опасными старыми инструментами или рискнуть здоровьем. Несмотря на опасности и риски, откладывать назревшие меры нежелательно: завтра может быть поздно.

Дева ‌‌

Сегодня звезды советуют Девам выбирать прагматичную и активную позицию. В переговорах и интеллектуальной деятельности вас в эти сутки ждет неудача, зато непременно даст плоды поступок, требующий смелости, оперативности и повышенной энергоотдачи. События могут дать повод для лишней тренировки, шанс еше раз проверить себя в знакомом деле. Возможен легкий стресс, прилив азарта, всплеск адреналина.

Весы ‌‌

Сегодня Весы могут еще раз столкнуться со знакомыми трудностями. Возможны скандалы напоследок или проблемы с финальной частью важных дел - таких, как переезд, купля-продажа недвижимости, закрытие проекта или развод. Возможны раздоры в семье, браке и бизнесе. Звезды советуют не раздувать вновь конфликты и мотивировать себя не реваншем в старых спорах, а скорым переходом в новую, лучшую фазу жизни.

Скорпион

Сегодня звезды не советуют Скорпионам пасовать перед препятствиями, так как им по плечу любые трудности. Многих Скорпионов в процессе взятия барьера посетит спортивный азарт и они превзойдут сами себя. Но победа не достанется даром: почти всем Скорпионам придется потрудиться, подсуетиться, продемонстрировать ловкость, расторопность, мастерство, услужливость, боевой дух и другие активные качества.

Стрелец

Сегодня боевые качества Стрельцов проявляются в делах практических. Велико желание показать себя умелым дельцом, ловко распорядиться личным или общим ресурсом. Возможно, жизнь вынудит вас (или вы сами решите) сделать последнюю большую ставку в увлекательной игре. Звезды советуют вам оставить надежду отыграться: есть риск все потерять. Вскоре вы получите новое, более благодарное поле деятельности.

Козерог

Сегодня звезды предостерегают Козерогов от чрезмерной увлеченности, чем бы она ни была вызвана: праведным гневом, ревностью, желанием защитить свой дом или свой идеал. Главная опасность таких порывов - в невозможности что-либо исправить. Независимо от мотивов, которые вами движут, вы можете превысить свои полномочия, оставить о себе дурное впечатление, подвергнуть себя риску, стрессу или травме.

Водолей

Сегодня звезды советуют Водолеям не афишировать свои проблемы и внутренние кризисы. Все наличные ресурсы в эти сутки лучше направить на преодоление проблемы, а не на ее обсуждение или обдумывание. Также, вам стоит воздержаться от широкой рекламы своих планов, талантов и возможностей: такие действия окажутся преждевременными и, вдобавок, могут быть обращены против вас вашими тайными завистниками.

Рыбы ‌‌

Сегодня Рыб может посетить желание включиться в коллективное дело, принять участие в социальной, профессиональной или другой массовой акции. Пользы от подобных мероприятий будет немного, но они способны поднять ваш дух. Если вам нужны острые ощущения или вы хотите таким образом напоследок послужить общей идее, звезды советуют вам ограничиться активными действиями, избегая материальных вложений.