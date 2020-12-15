Босс обратит на вас внимание — финансовый гороскоп на 16 декабря

Сегодня вы можете произвести на начальство отличное впечатление, не теряйте времени зря.

Овен ‌‌

У Овнов этот день складывается неоднозначно. Успешно пойдет работа в составе группы единомышленников над каким-то творческим проектом. Между тем для карьеры этот день складывается не столь хорошо. Воздерживайтесь от финансовых операций и не берите на себя ответственность за распоряжение чужими деньгами. Материально ответственным лицам следует быть внимательнее – возможны обманы и кражи.

Телец

Тельцам удастся сегодня улучшить свое финансовое положение. Возможно, это будет связано с получением зарплаты, премии или деньги придут к вам из других источников. Отношения с начальством складываются доброжелательные. Между тем, это неблагоприятный день для работы в составе творческого коллектива.

Близнецы

Близнецам в этот день удастся преуспеть в профессиональной деятельности за счет успешного сотрудничества с другими людьми. Вы сможете прекрасно адаптироваться под запросы клиентов, выполнить все их заказы, за что и получите множество благодарных отзывов. Более всего преуспеют в делах те, кто имеет относительно свободный график работы.

Рак ‌‌

Звезды советуют Ракам основное внимание уделять текущим делам. Не стоит откладывать на завтра те дела, которые вы сможете выполнить сегодня при должном старании и стремлении к результату. Работники сервисных служб успешно справятся с заданиями и смогут увеличить производительность труда. Отношения с коллегами складываются конструктивные.

Лев ‌‌

Львам в этот день звезды советуют активнее заявлять о себе, своих талантах и способностях. Это может быть участие в конкурсах на звание лучшего по профессии или кастингах на замещение вакантной должности. В том и в другом случае у вас сохраняются неплохие шансы на победу. Можно рассылать и публиковать резюме в поисках новой работы – отзывов долго ждать не придется.

Дева ‌‌

Сегодняшний день складывается крайне неблагоприятно для работы вахтовым методом. Старайтесь не нарушать дисциплину труда. Тем, кто работает в непосредственном контакте с начальством, сегодня удастся относительно легко справиться с делами. Труднее пойдут дела у тех, кто занимается индивидуальным обслуживанием клиентов.

Весы ‌‌

У Весов этот день складывается удачно для любых форм профессионального обучения и деловых контактов. Ваши интеллектуальные способности находятся в прекрасной форме, и вы с легкостью будете решать оперативные вопросы. Успешно пойдут дела у тех, кто работает с документами или по роду работы часто контактирует с клиентами.

Скорпион

Скорпионам в этот день звезды советуют воздерживаться от инициатив в профессиональной деятельности. Дело в том, что сейчас вы не сможете точно просчитать и предвидеть последствия от тех или иных своих поступков. Поэтому лучше не заниматься самодеятельностью, а просто выполнять свою обычную работу. При этом вам будет сопутствовать удача в деньгах.

Стрелец

У Стрельцов благоприятный день для деловой активности. Особенно преуспеют в делах те, кто работает с напарником или же кто занимается индивидуальным обслуживанием клиентов. В том и другом случае главное – чтобы был деловой контакт между вами и клиентом или партнером. Тогда вы сможете наилучшим образом сориентироваться и сделаете все, что от вас требуется.

Козерог

Козероги сегодня будут склонны воспринимать любую поступающую информацию с искажениями. В этом смысле день неблагоприятен для деловых контактов типа деловой переписки или телефонных переговоров. Отдавайте предпочтение той работе, в которой чувствуете себя опытными профессионалами. От деловых поездок и свиданий сейчас лучше воздержаться.

Водолей

У Водолеев в этот день усиливаются интеллектуальные способности. Благодаря этому вы сможете преуспеть в умственном труде. Не бойтесь перемен, наоборот, стремитесь ко всему новому и перспективному. Если ваша работа связана с компьютерами, то самое время заняться изучением дополнительных возможностей в том программном обеспечении, которое используется в работе.

Рыбы ‌‌

У Рыб сегодняшний день складывается благоприятно для работы в непосредственном контакте с начальством. Вы как бы будете настроены с начальством на одну волну, сумеете интуитивно предугадывать его желания, и будете предельно предусмотрительными и аккуратными. Все это положительно отразится на укреплении вашего положения на работе и в карьере.