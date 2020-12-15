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Кому в декабре «прилетят» неожиданные деньги

Профиль3 часа назад
Фото: depositphotos

Астролог Павел Глоба заявил о радостной новости для трех знаков зодиака.

Согласно предсказанию, они получат неожиданные деньги в середине декабря.

По словам Глобы, на некоторых может обрушиться «денежный поток». Речь идет о внезапной премии, повышении зарплаты или выигрыше в лотерею.

Так, астролог сообщил, что в денежном плане больше всех в середине декабря повезет родившимся под знаком Весов. Глоба отмечает, что эти люди искренне верят в удачу и ждут финансового успеха.

Также, рассказал специалист по гороскопам, в списке фигурируют и Рыбы. Согласно астрологическим прогнозам, им удастся решить финансовые проблемы.

Кроме того, подчеркнул Глоба, повезет и Львам. Астролог отметил, что таких людей могут оценить на работе и наградить премией, например, перед Новым годом.

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