Как привлечь деньги с помощью ручки

Человеку всегда хочется стать богаче, желательно, без дополнительных усилий.

В этом ему могут помочь различные нетрадиционные техники, которые обещают быстрое исполнение желаний. Сегодня изучаем возможности привлечения денежного потока с помощью ручки в прямом и переносном смыслах.

Первый способ взят из фэншуй (даосской практики освоения пространства через символы). Он предлагает изготовить «денежную ручку» самостоятельно.

Для работы вам потребуется ручка с корпусом определенного цвета, линейка, прозрачный скотч и бумажная купюра (достоинство значения не имеет). Цвет корпуса ручки обязательно должен соответствовать цвету вашей стихии, которая определяется последней цифрой года рождения (она указана в скобках). Например: вы родились в 1987 году. Последняя цифра года – 7. Ваша стихия – огонь.

- Металл (0,1) – зеленый, коричневый

- Вода (2,3) — алый, бордовый, красный, малиновый

- Дерево (4,5) — желтый, оранжевый, бежевый, золотистый

- Огонь (6,7) — серебристый, белый, серый

- Земля (8,9) — голубой, синий, черный, фиолетовый

Теперь берем купюру лицевой стороной (на ней надпись «билет банка России»), сворачиваем ее трубочкой так, чтобы лицевая сторона была снаружи, надеваем трубочку на верх ручки нужного цвета (для Огня она может быть серебристой, белой или серой) так, чтобы длина ручки от кончика стержня до окончания купюры составляла от 17.55 до 18.9 сантиметров и приматываем плотно скотчем. Ручка готова! Ждите притока дополнительных финансов. Обязательное условие: ручкой никто не должен пользоваться кроме вас.

Вторая техника взята из «Симорона». (Это подборка игровых технологий с психологическим подтекстом, позволяющая «обратиться» к собственному подсознанию и с его помощью реализовать желания, которые мозг по каким-то причинам блокирует на сознательном уровне.)

Итак, рассчитываем «магическое» число. Складываем между собой все цифры своего дня рождения и получившуюся сумму умножаем на 9. В получившемся числе снова складываем все цифры.

Например: вы родились 15.05.1987 – 1+5+5+1+9+8+7=36х9=324=3+2+4=9

Итоговое число (в примере – это 9) пишем зеленой ручкой или маркером у себя на теле в любом месте, проговаривая при этом мысленно: «кодирую себя на деньги». Следующие 27 дней обводим это число, повторяя эту фразу. И ждем результат.

Пробуйте нетрадиционные техники и становитесь богаче!

Марианна Басс, эксперт в толковании сновидений, таролог