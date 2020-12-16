Приметы на 16 декабря: что нельзя делать в этот день

Чтобы не лишиться голоса, необходимо молчать в эту среду. Наши предки верили: тот, кто будет излишне болтлив 16 декабря, вскоре онемеет.

Если в этот день долго крутиться перед зеркалом, красота начнёт убывать, говорили прапрапрадеды. По этой причине они советовали отворачиваться даже от окон, проходя мимо них, чтобы избежать отражения.

Дальняя поездка 16 декабря будет связана с мелкими неприятностями. Возможно, с потерей вещей или с опозданием куда-то. Если есть возможность, лучше перенести ее на другой день.

Чтобы не навлечь на себя беду, не стоит приглашать в этот день домой незнакомцев. Считается, что они могут принести с собой негатив или сглазить.

Сны, увиденные в эту ночь, как правило, не сбываются. Они лишь дают понять, насколько сильна ваша внутренняя энергия. Если сновидение завершилось хорошо, значит, все в порядке. Если же вам приснился кошмар, ваше подсознание напоминает о том, что пора его "прокачать". Для этого необходимо прокрутить ситуацию из сна до счастливого конца.