Крутые перемены ждут Скорпионов с 23 по 31 декабря

Если сейчас отдаться бурному потоку деятельности, то жизнь станет несколько сумбурной, отчего у вас быстро испортится настроение.

Попробуйте упорядочивать каждый ваш день. Однако и в этом соблюдайте некоторые рамки.

Например, не стоит расписывать каждый свой день буквально по минутам. Лучше просто планировать определенное количество дел на день, которые вы точно сможете выполнить. Если же у вас будут постоянно оставаться невыполненные дела, то это так же приведет к негативному настроению.

С руководителем лучше избегать встреч наедине, ведь вы вполне можете сорваться и высказать ему много плохих вещей. В этом случае спасут сообщения и звонки, с помощью которых можно быстро выяснить текущие вопросы.

Даже не думайте о том, чтобы брать во внимание какие-либо масштабные проекты. Да, они могут принести много денег, однако довольно быстро осушат источник ваших сил. Получится так, что нет сил завершать проект, но его надо сделать. В итоге и денег за него можно так и не увидеть.

Отношения с близкими людьми у вас складываются просто замечательные. Есть шанс обрести нового друга, особенно если решитесь встретиться большой компанией людей на природе. Но даже если там подходящего друга не будет, то хотя бы хорошо проведете время.

Любовные отношения могут складываться не так радужно, как дружеские. Однако периодические конфликты только усилят вашу любовь к партнеру. К тому же после каждого конфликта вы будете делать правильные выводы.

Организм подскажет вам, что пора уже завязывать с вредными привычками. Конечно, избавиться от них не так уж и легко, но ведь главное начать, правда? Организм точно скажет за это «спасибо». А если подкрепите свою борьбу с вредными привычками еще и занятиями спортом, то сами себя не узнаете. Вы точно станете лучше выглядеть и чувствовать себя. А это ли не счастье?

С деньгами проблем не будет, даже если по совету астрологов будете избегать крупных рабочих проектов. Финансы как бы сами будут «плыть» в руки, поэтому вас даже посетит шальная мысль – а не открыть ли свое дело? Ответ на этот вопрос однозначен.

Открывать свой бизнес нужно, особенно если для этого есть достаточно денег и хорошая идея. Ведь зачем пропадать таланту?

Лучше пустить свою энергию в нужное русло. Тогда уж в следующем году сможете получить хорошую прибыль, если не забросите открытие. Возможно, вы даже покинете свое место работы. Но сильно переживать из-за этого не стоит, вы же знаете, на что идете?