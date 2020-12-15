Друг Ванги раскрыл предсказание ясновидящей о пандемии

Друг Ванги Сергей Косторной раскрыл предсказание знаменитой пророчицы о сроках окончания пандемии коронавируса.

Знаменитая предсказательница ещё в 1995 году дала прогноз на текущий год, упомянув, что мир накроет эпидемия и «люди будут умирать на улицах».

Пророчество болгарской провидицы вспомнили на передаче «На самом деле» на Первом канале. Оно было озвучено в декабре прошлого года и на тот момент никто его не воспринял всерьёз, а гости эфира этой же передачи даже возмутились, приняв племянника Ванги — Стояна Стоянова — за шарлатана.

Об этом нынешним гостям студии и экспертам напомнил ведущий Тимур Еремеев, продемонстрировав запись с комментариями известного эпидемиолога, который напрочь отверг версию о какой-либо грядущей эпидемии, заявив, что человечество научилось справляться со всеми вирусами.

На сегодняшний день эксперты программы признали, что всё сказанное Вангой сбылось с точностью до 100%, включая неспокойную обстановку в Европе, а выражение слепой провидицы «Россия всех спасёт» теперь предстало в совершенно новом и понятном свете.

Как выяснилось, провидица предсказала и сроки окончания пандемии, сама не зная того, как будет называться болезнь и её проявления.

Ванга сказала, что на день весеннего равноденствия следующего года— 20 марта — проблема эпидемии будет уже неактуальна, — сообщил Сергей Косторной.