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Друг Ванги раскрыл предсказание ясновидящей о пандемии

News.ru5 часов назад
Фото: depositphotos

Друг Ванги Сергей Косторной раскрыл предсказание знаменитой пророчицы о сроках окончания пандемии коронавируса.

Знаменитая предсказательница ещё в 1995 году дала прогноз на текущий год, упомянув, что мир накроет эпидемия и «люди будут умирать на улицах».

Пророчество болгарской провидицы вспомнили на передаче «На самом деле» на Первом канале. Оно было озвучено в декабре прошлого года и на тот момент никто его не воспринял всерьёз, а гости эфира этой же передачи даже возмутились, приняв племянника Ванги — Стояна Стоянова — за шарлатана.

Об этом нынешним гостям студии и экспертам напомнил ведущий Тимур Еремеев, продемонстрировав запись с комментариями известного эпидемиолога, который напрочь отверг версию о какой-либо грядущей эпидемии, заявив, что человечество научилось справляться со всеми вирусами.

На сегодняшний день эксперты программы признали, что всё сказанное Вангой сбылось с точностью до 100%, включая неспокойную обстановку в Европе, а выражение слепой провидицы «Россия всех спасёт» теперь предстало в совершенно новом и понятном свете.

Как выяснилось, провидица предсказала и сроки окончания пандемии, сама не зная того, как будет называться болезнь и её проявления.

Ванга сказала, что на день весеннего равноденствия следующего года— 20 марта — проблема эпидемии будет уже неактуальна, — сообщил Сергей Косторной.
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