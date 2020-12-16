Как встретить Новый год, чтобы он был лучше предыдущего

Год Крысы подходит к концу, впереди – год Быка.

Люди по всему миру возлагают на него множество надежд. Как встретить Новый год так, чтобы он был лучше предыдущего, рассказали астрологи.

«Покровителем 2021 года является Белый Металлический Бык. Это животное – домашнее, поэтому встречать Новый год лучше в домашней обстановке. Бык – гостеприимное животное, значит, отметить нужно с размахом: накрыть богатый стол, позвать много друзей. По восточному гороскопу Бык – консерватор, хозяйственник, борец за справедливость. Он трудолюбивый, целеустремленный, уравновешенный, способный идти к своей цели до конца. Бык – трудяга», – говорит астролог Олег Персидский.

Какой наряд выбрать на Новый год

«Выбирайте спокойные оттенки серого, бежевого, голубого, серебристого и белого цветов. Они будут сочетаться друг с другом. Также в наряде могут быть оттенки желтого, золотого, коричневого, зеленого. Черный цвет тоже допускается. Принты могут быть цветочной тематики. Человек, который угодит быку одеждой, будет весь год удачливым в финансовом плане», – прокомментировал Персидский.

Астрологи уверяют, что слишком скромный наряд Быку не понравится. Поэтому если вы встречаете праздник в неформальной обстановке, можно смело надевать короткие юбки или платья. Самое главное – отказаться от красного цвета – как в одежде, так и в интерьере.

«Если это вечеринка в кругу друзей, не нужно придерживаться делового стиля в одежде, можно выбрать короткую юбку, юбку-пачку, обтягивающее платье выше колен, в идеале – золотого или серебристого оттенка. Что касается празднования в кругу коллег, здесь отлично подойдут деловые наряды, но снова без особой строгости. Если это платья, то свободные, возможно, со смелыми разрезами. Бык не любит чрезмерного монашеского обличия. Для мужчин подойдут костюмы с блестящими галстуками, белые кроссовки, которые будут сочетаться как с джинсами, так и со стильными штанами. Главный момент для мужчин и женщин – важно воздержаться от красного цвета в одежде и элементах оформления интерьера, так как он будет раздражать Металлического Быка», – отмечает астролог Богдан Погуляев.

Даже если вы отмечаете праздник дома, астрологи советуют встречать Новый год в туфлях. Девушкам в маникюре стоит избегать наклеек и рисунков.

«Выбирайте обувь металлических оттенков. Даже если праздник у вас дома, переобуйтесь в туфли, так вы продемонстрируете уважение к покровителю года – Быку. Так как Бык Металлический, для макияжа стоит выбрать золотистую или серебристую гамму, металлик. Либо в стиле «нюд». Маникюр должен быть бежевым, золотистым, с блестками либо пастельных тонов. Но избегайте наклеек и рисунков – это неактуально.

Что дарить близким

Астрологи уверяют, слишком дорогие подарки, например, украшения или туры в другую страну дарить в этом году не стоит.

«В качестве подарков близким и друзьям идеально подойдут вазы, посуда из фарфора. Но излишества, например, украшения или туры в другую страну дарить не стоит», – комментиурет Поугляев.

Что приготовить на Новый год

«Не стоит готовить блюда из говядины или телятины. Лучше подать курицу, рыбу, фрукты и салаты. Также Быку по нраву зелень», – отмечает Погуляев.

Бык любит поесть, поэтому новогодний стол должен быть богатым и разнообразным. Гарнир стандартный – картофель, овощи. Мясо, рыба и птица тоже могут быть на столе, но от холодца лучше отказаться. Много пить тоже не рекомендуется.

«Нарезки, ассорти из различных продуктов, салаты, закуски – все будет в тему. Причем из отечественных продуктов: ни к чему экзотика. Бык любит сладкое, поэтому и десерты должны иметь место на вашем столе. Однако быку не нравятся выпившие люди, поэтому постарайтесь ограничиться шампанским», – посоветовал Олег Персидский.

Как привлечь удачу

Чтобы 2021 год стал удачным, астрологи советуют выполнить ряд ритуалов.

«Верните все свои долги до наступления 2021 года. Приберитесь дома за несколько дней до праздника. В воду для мытья пола можете налить нашатырный спирт и высыпать соли. Выкиньте все старое и сломанное. Для привлечения денежного потока возьмите желтую монету и положите ее под коврик у входа в дом, а после праздника переложите в укромное место. Чтобы загадать желание, можно выполнить ритуал с поджиганием бумаги. Главное – четкая формулировка. Сладости на столе – тоже привлекут внимание Быка, поэтому не скупитесь на печенье и конфеты», – заключил Персидский.