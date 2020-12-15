Сила, которой Всевышний наделил Козерога

Козерог, рожденный в середине зимы, во время перехода из одного года в другой, обладает интересными скрытыми способностями, которые совсем неплохо актуализировать и превратить в ресурс.

И первая из них – способность к безболезненному переходу, завершению старых процессов и открытию новых, а также умение сопровождать в этом периоде жизни других (в качестве психолога, консультанта по различным вопросам, юриста). Нередко представители этого знака попадают в ситуации, когда вокруг них рушатся целые сложившиеся организации, системы, и как будто бы «по заказу» все это начинает происходить с приходом туда Козерога. Умение проходить через веченицу перемен – вот то, что есть у Козерога среди подарков от Всевышнего и, если он перестанет бояться, он станет ценным проводником и по-настоящему непоколебимым для любых трудностей.

Сатурн – планета-покровитель Козерога. Она дарует упорство и готовность идти к большой цели маленькими шагами. Дело за малым – выбрать цель. Сатурн дает упорство, которое некоторые принимают за упрямство, и возможность воздействовать на кармические процессы. Но только если Козерог будет готов взяться за эту работу, иначе его жизнь может превратиться в череду бесконечных: «почему?» и «за что?», а также безуспешных поисков справедливости.

И, конечно же, способности к мистике и экстрасенсорике дарованы этому знаку. У Козерогов отлично развит навык аналитики, а когда к нему добавляется еще и интуитивное чувствование мира, ему просто не будет равных в возможностях прогнозирования и планирования. Если, конечно, ему это будет интересно. Эти знания он вполне может использовать для того, чтобы достичь немыслимых высот в карьере или повести за собой людей. Такое развитие событий возможно, если его отрасль связана с наукой, образованием, познанием мира и религией.

Диана Сабитова