Самые мстительные знаки зодиака

Все знаки по-разному реагируют на обиды.

Кто-то замыкается в себе, кто-то проявляет агрессию, а некоторые выжидают и мстят. Как правило, это происходит, когда человек ожидает этого меньше всего. Будьте готовы к холодной мести, если вы обидели эти знаки зодиака.

У этого знака не просто так такое название. У каждого Скорпиона есть жало, которым он хочет принести наибольший вред своим обидчикам. Жалит Скорпион больно, с особой яростью. Они очень злопамятны, поэтому план мести могут выносить годами, ожидая подходящего момента. Это – один из самых неприятных знаков, с которым лучше не связываться.

Стрельцы никогда быстро не реагируют на обиды, а смазывают свои стрелы ядом, и потом обдают ими обидчика в больших количествах. Самое страшное, что месть – их стихия, поэтому они не остановятся даже в тот момент, когда их обидчик будет повержен. Прекратить свою долгую месть они могут лишь в том случае, если у них появится новая жертва.

Если вы обидели Тельца, то у вас есть два наиболее благоприятных варианта: падайте на колени и извиняйтесь или бегите. Бежать нужно настолько далеко, чтобы вы больше никогда не попадались ему на глаза, иначе он вас вспомнит и начнет безжалостно бодать. Если вы извинитесь, возможно, вас простят, но запишут в список людей, которым нельзя доверять. В таком случае любая оплошность будет непростительной.

Белые и пушистые на первый взгляд Девы будут безжалостно мстить своему обидчику. Они до последнего держат в себе обиды и эмоции, контролируют себя, чтобы противник ничего не заподозрил. Однако после этого они дождутся подходящего момента и нанесут удар в самое слабое место. Тогда обидчик точно их запомнит.

Представители этого знака тоже кажутся безобидными, но мстят они китайскими пытками. Они будут капать на мозг обидчику, пока тот не сойдет с ума. Причем по отдельности все это будет выглядеть как мелкая пакость, но со временем из маленького клубка получится огромный шар неприятностей. Не злите Рыб, так как прощения у них добиться невозможно.

Алевтина Кузнецова