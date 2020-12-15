Будьте максимально откровенны — любовный гороскоп на 16 декабря

Сегодня вам захочется скрыть свои переживания от партнера, но эта тактика вряд ли приведет к успеху. Откройтесь.

Овен

Не исключено, что в этот день вы будете готовы горы свернуть ради отношений с любимым человеком. Будьте уверены, вам это удастся, и результат превзойдет все ожидания. Одинокие Овны сегодня столь притягательны и привлекательны, что завоюют сразу несколько сердец.

Телец

Текущее положение планет говорит, что в личную жизнь многих Тельцов могут ворваться ветра перемен. Если вы ранее старались укрепить союз, сегодня вас ждет заслуженный бонус. Одинокие Тельцы готовы расплести сложный клубок отношений с потенциальным партнером.

Близнецы

В этот день старания некоторых Близнецов в отношении второй половинки могут не дать нужного результат из-за нелепых случайностей. Поэтому постарайтесь более тщательно планировать свои действия. Если вы пока одиноки, не дайте минутному разочарованию прервать новое знакомство.

Рак

Для того, чтобы избежать ошибок и недоразумений по отношению к объекту своей страсти, старайтесь реагировать на ситуации быстро и уверенно. Одиноким Ракам звезды подсказывают проявить предусмотрительность и не спешить с решениями в устройстве личной жизни.

Лев

Звезды подсказывают, что Львы могут столкнуться с появлением проблем в ранее прочных и гармоничных отношениях. Для того, чтобы избежать потери любимого человека постарайтесь обуздать слишком бурные чувства. Одинокие Львы переживут всплеск обиды на противоположный пол.

Дева

Не исключено, что в этот день отношения с любимым человеком подвергнутся проверке на прочность из-за вашего увлечения представителем противоположного пола. Одинокие Девы могут с головой уйти в водоворот любви с первого взгляда и романтических приключений.

Весы

Если некоторые Весы не смогут разобраться в гамме своих бурных переживаний и не поймут своих истинных потребностей в любви, сегодня ваш союз рискует прекратить свое существование. Одинокие Весы постараются заглянуть вперед, в будущее и просчитать последствия недавнего знакомства.

Скорпион

Не исключено, что Скорпионы в этот день испытывают противоречивые чувства в отношении объекта своей симпатии. Душевные переживания подтолкнут к решению, и логическая развязка наступит ближе к вечеру. Одинокие Скорпионы настроены на встречу со второй половинкой.

Стрелец

Личная жизнь многих Стрельцов в этот день сложится довольно гармонично. Сегодняшние события станут своеобразным фундаментом для дальнейшего укрепления отношений с вашей пассией. Если вы пока одиноки, вас обрадует неожиданная, но весьма приятная встреча.

Козерог

Козерогам звезды рекомендуют сегодня быть особенно внимательными к знакам судьбы. Странные совпадения ситуаций будут далеко неслучайными и окажут влияние на ваши некоторые убеждения относительно отношений полов. Одинокие Козероги не смогут скрыть своей заинтересованности.

Водолей

Текущее положение планет говорит, что перемены, которые произойдут сегодня в личной жизни многих Водолеев, в итоге окажутся полезными и значительно улучшат отношения с пассией. Если вы пока не встретили любовь, не падайте духом, а, напротив, настройтесь на лучшее.

Рыбы

Астрологические тенденции этого дня внесут в ваше настроение беспокойство, которое вы попытаетесь скрыть от любимого человека. Однако, лучшая тактика для вас – это полная открытость и откровенность с партнером. Одиноких Рыб обрадуют знаки внимания поклонников.