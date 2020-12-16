Гните свою линию — любовный гороскоп на 17 декабря

Сегодня стоит быть решительнее и напористее в отношениях.

Овен ‌‌

Сегодня некоторым Овнам вряд ли удастся расслабиться и насладиться спокойствием и гармонией в личной жизни. Напротив, астрологическая картина дня подтолкнет вас к непростому, но необходимому шагу. Одинокие Овны могут вступить в борьбу за внимание окружающих.

Телец

Текущее положение планет говорит, что вам желательно заняться укреплением ранее завоеванных позиций в отношениях с объектом вашей страсти. Во многом успех этого зависит от вашей смелости и настойчивости. Одиноким Тельцам звезды не обещают легкого достижения цели.

Близнецы

Для многих Близнецов этот день будет насыщенным общением и взаимодействием с любимым человеком. Точка зрения партнера может оказать существенное влияние на ваши поступки. Если вы пока одиноки, прислушайтесь к мнению авторитетного для вас человека.

Рак ‌‌

Сегодня хорошо знакомый человек поделиться с вами своим мнением относительно вашего союза со второй половинкой. Не исключено, что его точка зрения будет содержать обоснованную критику. Одиноким Ракам стоит пересмотреть свои критерии выбора партнера.

Лев ‌‌

Несмотря на насыщенность дня событиями вас может посетить чувство одиночества. Звезды подсказывают, что не стоит мучиться этими переживаниями, просто позвоните любимому человеку. Одинокие Львы не против более продолжительного общения с противоположным полом.

Дева ‌‌

Не исключено, что Девам не избежать конфликтов, если их планы будут идти вразрез с планами партнера. Постарайтесь найти баланс между твердостью в отстаивании своих интересов и деликатностью. Одинокие Девы могут стать объектом чьего-то желания установить более близкие отношения.

Весы ‌‌

Звезды подсказывают, что сегодня у Весов ситуация в личной жизни может частично выйти из-под контроля, но при этом даст возможность лучше узнать себя. Шансы на встречу с будущей второй половинкой повышаются, если одинокие Весы разберутся в своих желаниях.

Скорпион

Текущее положение планет говорит, что у Скорпионов отношения с партнером могут быть неустойчивыми, а чувства меняться от любви до неприязни. Если вы пока не встретили вторую половинку, готовьтесь к калейдоскопу новых знакомств и романов.

Стрелец

Не исключено, что незначительные проблемы во взаимоотношениях с любимым человеком Стрельцы могут устранить с помощью налаживания конструктивного диалога. Если вы пока находитесь в поиске спутника жизни, не стоит отказываться от виртуального общения.

Козерог

Астрологические влияния этого дня помогут многим Козерогам внести в отношения с любимым человеком свежую струю, вернуть обоих во время зарождения чувств. Если вы пока не встретили вторую половинку, постарайтесь проанализировать свой прошлый жизненный опыт.

Водолей

Если в этот день у вас возникнут проблемы с партнером, то желательно обратить внимание на свою чрезмерную самостоятельность и категоричность. Напротив, дипломатичность поможет снизить напряжение между вами. Одинокие Водолеи смогут покорить сердце интересующего их человека.

Рыбы ‌‌

Если Рыбы не пожалеют друг для друга времени и внимания, у них еще долгое время не будет серьезных поводов жаловаться на отношения, в них будет много тепла, нежности и взаимопонимания. У одиноких Рыб может быть довольно спокойный, без ярких событий день.