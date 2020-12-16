Звезды обещают сюрпризы — гороскоп на 17 декабря

3-4 лунные сутки. Сегодня вступление Луны в Водолей подчеркивает роль ингрессии Сатурна в тот же знак.

Влияние Урана способствует волнению и обновлениям, но не всегда ярким сенсациям и сюрпризам. Многие новшества лишь получают легальный статус и превращаются в рутину повседневной жизни. Становятся привычными новые профессиональные и организационные требования, критерии отбора, приемы контроля. Хорошо приступать к отладке систем, утверждению глобальных программ, массовому производству экспериментальных образцов, объединению на новых условиях. Стоит уделить внимание финансовой части дел, например, новым валютам.

Овен ‌‌

Обстоятельства дня укрепляют уверенность Овнов в завтрашнем дне и помогают им окончательно встать на путь обновлений. Многие действия, которые раньше имели для вас статус интересного эксперимента или задела на будущее, теперь вполне можно осуществлять на системной законной основе. Расширяя круг друзей, желательно быть дальновиднее в выборе и примыкать к команде профессионалов, а не дилетантов.

Телец

Для Тельцов день отмечен системным официальным обновлением (вероятнее всего, ожидаемым). Он может принести волнение, страх перемен и ответственности. Будет сделан необратимый шаг к выбору профессии или карьеры, к смене дома, сообщества, должности, родительского или иного статуса. Новшества окажутся радикальнее, чем вы думали. К новым правам прилагаются серьезные обязанности и контроль «сверху».

Близнецы

Близнецам звезды открывают новые горизонты и добавляют обоснованных надежд. Былые мечты начинают становиться реальностью. Не страшны сюрпризы: барьеры преодолимы, нужно лишь время. Новшества вдвойне благоприятны и многообещающи, если вы хотите учиться или работать за рубежом, путешествовать, делать научную, спортивную, политическую карьеру. Добавит позитивных эмоций симпатичный друг или спутник.

Рак ‌‌

Сегодня Ракам важно следить за обстановкой в близкой им социальной группе, в сообществе коллег или компаньонов по хобби: отслеживая новости, больше шансов избежать ущерба, угрозы, кризиса. Внешние перемены серьезно влияют на ваше экономическое будущее и связи с единомышленниками, вносят поправки в профессиональные и карьерные возможности, заставляют иначе смотреть на деньги, дружбу. партнерство.

Лев ‌‌

Львам день ясно подтвердит новую базу взаимоотношений с людьми (в том числе, с группами). Станут очевиднее системные новшества в браке, дружбе, партнерстве, в настроении аудитории. Придется принять как должное новые профессиональные требования, систему контроля, взаимных обязательств или служебной дисциплины. Прояснение общих принципов поможет вам уточнить ваши личные долгосрочные цели и планы.

Дева ‌‌

Девам не стоит пропускать подходящий момент, если нужно настроиться на новые служебные условия, медицинский, ветеринарный или фармацевтический режим, приступить к другой должности или новому фронту работ на официальной основе. Возможны организационные сюрпризы: системная проверка, регулярный контроль, профессиональное тестирование. Пригодятся навыки программирования или компьютерной грамотности.

Весы ‌‌

Сегодня звезды советуют Весам смотреть оптимистичнее на новые правила: они не закрывают, а открывают желанные возможности. Однако стоит приготовиться к тому, что позитивный процесс начнется с осложнений: финансового сюрприза, любовного волнения, творческой осечки или других приключений. Возможны неожиданные повороты событий в связи с детьми. Не слишком устойчивыми будут планы на зимние каникулы.

Скорпион

Сегодня Скорпионам лучше заранее настроиться на позитив, иначе многие новости и сюрпризы покажутся неблагоприятными. Придется смириться с объективным ограничением: новой границей территории, одиночеством, контролем, дедлайном. Многих Скорпионов выбьют из привычной колеи капризы друзей, партнеров и близких. Жесткость новой системы скрасят приятные мелочи - например, наличие небольшой альтернативы.

Стрелец

Стрельцов день радует приятными мелочами, которые станут предвестниками более крупных хороших перемен. Центр позитивных новшеств - близкое (или далекое) окружение. Вы сможете наконец оказаться в подходящей для себя среде, получить право влиться в нужную команду или сформировать ее по своему усмотрению. В этом вам поможет усилившееся личное обаяние. Возможно получение права на учебу, путешествие.

Козерог

Козерогам предстоит заново выстроить свой бюджет и личную экономику. Звезды советуют начать с основательного изучения новых условий, так как не все старые правила будут в них работать. Стоит отнестись осторожнее к находке, подарку, неожиданной помощи друзей: оригинальный маневр, который был уместен в прошлом, теперь может создать проблемы. Родителям пора пересмотреть лимиты трат на нужды детей.

Водолей

Для Водолеев это значимый день. Если нет внешних перемен, важный рубеж будет пройден в частной жизни, в вашем сердце, сознании или общем самочувствии. Вы укрепитесь в своих планах или убедитесь в неизбежности поворота. Перемены обещают стать комплексными, затронуть вашу личность, дом, статус, профессию. Возможно волнение, страх перемен. Не стоит бояться обязанностей: с ними придут ценные права.

Рыбы ‌‌

Сегодня звезды советуют Рыбам быть внимательнее к социальной жизни. Многое в эти сутки познавательно, и все не случайно. Наблюдения повлияют на ваши профессиональные планы, дружеские отношения и мировоззрение. Новые правила в чем-то ущемляют ваши прежние привычки. Придется смириться с тем, что у вас отняты некоторые возможности - например, право открыто искать друзей и исповедовать свои взгляды.