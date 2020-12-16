Прокачиваем навыки — финансовый гороскоп на 17 декабря

Сегодня вам намекнут, что ваши знания и умения далеки от идеала. Пора работать над собой.

Овен ‌‌

Этот день складывается непросто для тех Овнов, которые находятся в служебных командировках. У вас будет сильное стремление обмениваться опытом работы с коллегами из других регионов, однако, наряду с этим, будете склонны распылять свое внимание на множество направлений. В результате вы рискуете провести это время в суете и не добиться практического результата.

Телец

У Тельцов этот день может быть связан с неожиданностями. Возрастает риск травматизма и технических сбоев у тех, кто работает с техникой. Это особенно характерно для первой половины дня. Отдавайте предпочтение индивидуальной работе, где за вами закреплена персональная ответственность за результаты труда – в этом случае есть неплохие шансы на успех.

Близнецы

Близнецам в этот день противопоказано выступать на публике, перед экзаменаторами или каким-то иным способом демонстрировать свои знания, таланты и способности. Не лучшее время для публикации статей и видеоматериалов в интернете. Первая половина дня будет связана с осложнениями в работе, когда вам требуется вступать в контакт с клиентами и выполнять их заказы.

Рак ‌‌

У Раков в этот день может быть много текущей работы и связанных с ней мелких осложнений. Чтобы пройти этот день без больших неприятностей и успеть справиться с запланированными делами, обязательно соблюдайте служебные инструкции и не расходуйте рабочее время на посторонние дела. Но это будет нелегко, поскольку коллеги попытаются вас отвлечь.

Лев ‌‌

Львам в этот день звезды советуют не поддаваться на авантюры и спокойно выполнять свои текущие профессиональные обязанности. Труднее всего придется работникам творческих профессий, когда требуется постоянно что-то новенькое придумывать и предлагать, дабы продолжать движение вперед. Но сегодня ваши идеи могут оказаться нереалистичными, иллюзорными.

Дева ‌‌

Девам в этот день будет намного сложнее выполнять свои профессиональные обязанности, поскольку могут ухудшиться условия труда на рабочем месте. В первую очередь это относится к офисным служащим. В вашем кабинете будут происходить какие-то перестановки, перемещения, хождения посторонних людей, которые будет отвлекать ваше внимание.

Весы ‌‌

В этот день у Весов затрудняется работа с информацией. А поскольку любая работа немыслима без аналитической обработки информации в той или иной степени сложности, то все ваши дела будут идти с некоторыми осложнениями. Труднее всего придется работникам умственного труда, а также тем, кто связан с торговлей, транспортом, консультациями и обслуживанием клиентов.

Скорпион

У Скорпионов сегодня наиболее остро будет стоять вопрос финансового обеспечения. Уровень дохода от профессиональной деятельности не соответствует вашим ожиданиям. В первой половине дня вас будет тянуть на финансовые авантюры, связанные со спекулятивными финансовыми вложениями – отдав свои деньги на рискованные проекты, вы их потеряете безвозвратно.

Стрелец

У Стрельцов сегодняшний день будет связан с высоким уровнем личной активности. Однако именно от инициативного поведения у вас могут быть самые большие неприятности. Чтобы минимизировать неудачи попробуйте руководствоваться формулой о том, что любая инициатива – наказуема. Нежелательно заниматься подготовкой отчетов о проделанной работе.

Козерог

У Козерогов сегодняшний день складывается крайне неблагоприятно для профессионального обучения. Вам вряд ли удастся усвоить учебный материал. Многое будет представляться вас совсем в ином свете, чем оно есть на самом деле. То же самое касается и деловых контактов. Постарайтесь не распылять свои силы сразу на множество дел.

Водолей

Устремленность Водолеев в будущее – это неотъемлемая их черта характера. И сегодня это качество тоже проявится, однако может принять несколько преувеличенные формы. В своих планах и мечтах вы можете оторваться от земли и витать в облаках. Если ваша работа связана с планированием и проектированием, то вы рискуете спроектировать нечто интересное, но фантастически-нереальное.

Рыбы ‌‌

У Рыб в этот день могут произойти осложнения в отношениях с начальством. Вам могут высказать претензию на медлительность в работе или попросить переделать ранее выполненное задание. Этот день может заставить вас усилить работу над собой – именно в работе над собой, в совершенствовании профессиональных качеств, основной позитивный смысл этого дня.