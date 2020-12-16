Названы пять лучших мужей среди знаков зодиака

Парапсихолог и таролог Саона Меришан назвала пять знаков зодиака, среди которых чаще всего встречаются идеальные мужья.

Так, практичность и реалистичность Козерогов сослужит хорошую службу в семейном быту. Они не очень склонны к выполнению домашних обязанностей, но всегда готовы поддержать супругу, которой действительно доверяют.

Раки могут стать идеальными мужьями, так как дом для них — место силы. Они ищут долгих и счастливых отношений и готовы делиться с супругой и детьми своим теплом и остроумием.

Идеальных мужей в Скорпионах не всегда легко разглядеть. Но за их эксцентричностью скрывается по-настоящему преданная натура, которая не оставит вторую половину ни в горе, ни в радости.

Романтичные Весы всегда ставят во главу угла интересы своего партнера и стараются поймать его волну. Забота и принятие — гарантированные качества этих мужей.

В делах любви Близнецов сложно переплюнуть. Их жены всегда будут ощущать собственную ценность. В семье Близнецы не стесняются проявлять чувства и внимание ко второй половине.