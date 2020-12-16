Счастливые подарки по японскому гороскопу удачи

После всех трудностей, через которые нам пришлось пройти в 2020 году, хочется верить, что следующий год принесет только удачу.

Этому можно поспособствовать и подарить близким (или себе) определенный подарок, руководствуясь японским гороскопом удачи Оха Аса. Согласно гороскопу, каждому знаку зодиака в определенный период времени удачу приносит один конкретный цвет. Для этого каждому из нас необходимо обладать вещью "счастливого" цвета. Мы собрали для вас подарки для каждого знака зодиака, заряженные на удачу в 2021 году.

Овен — синий

Не смотря на то, что пребывать в звании "цвет года" синему осталось недолго, он не только не потеряет своей актуальности в новом году, но и станет настоящим оберегом для овнов. Ценителям предметов интерьера по душе придутся ярко-синие бокалы или ваза, а для настоящих фэшиониста отличным подарком станет ожерелье из бисера или винтажная сумка.

Телец — коричневый

Еще один крайне актуальный в следующем сезоне цвет — гарант удачи для всех тельцов. Коричневый — очень универсальный цвет, поэтому рекомендуем сделать ставку на аксессуары. Сумки, ремни или кожаные мюли — отличный выбор для поклонников моды.

Близнецы — серебряный

Близнецам гороскоп рекомендует сиять не только в новогоднюю ночь. но и весь последующий год. Серебра стоит добавить во все: и в гардероб, и в украшения, и в предметы интерьера.

Рак — розовый

Розовый — как нежные оттенки, так и сочная фуксия — принесет удачу всем ракам. Отличным подарком для представителей этого знака станут аксессуары или косметика, главное - не прогадайте с оттенком!

Лев — белый

Белый — гарант удачи в 2021 году для всех львов, поэтому подарки для них стоит выбрать именно в этом цвете. Поклонником ароматов для дома подойдут свечи, модникам — стильные аксессуары, а тем, кто вечно мерзнет — мягкий кашемировый шарф.

Дева — черный

Девы в 2021 обречены на элегантность, ведь их счастливый цвет — черный. Делайте ставку на универсальность — дарите аксессуары, которые не потеряют своей актуальности и в следующем году. Если среди ваших знакомых дев есть заядлые путешественники, отличным подарком станет стильный чемодан — даже если в обозримом будущем он не понадобится, им можно будет воспользоваться как только откроют границы!

Весы — голубой

Голубой цвет в 2021 году станет счастливым для всех, кто родился под знаком весов. Оттенки могут быть самые разные — от бирюзы до благородного серо-голубого. Отличная идея подарка — ежедневник в счастливом свете, чтобы все планы были заряжены на удачу.

Скорпион — фиолетовый

Скорпионам стоит дарить подарки фиолетового цвета, при этом подойдут самые разные оттенки: от нежного лавандового до насыщенного лилового.

Стрелец — желтый

Желтый — не только цвет наступающего года по мнению института Pantone, но и гарант удачи для всех, кто родился под знаком стрельца. Солнечный желтый — лучший способ добавить яркий акцент в образ и поднять настроение в холодное время года

Козерог — красный

Красный — цвет страсти, а еще счастливый цвет для всех козерогов в 2021 году. Теплый шарф согреет холодной зимой, серьги разнообразят любой, даже самый простой образ, а набор посуды станет интересным ярким акцентом в интерьере.

Водолей — бежевый

Водолеям японский гороскоп рекомендует окружать себя всем бежевым. Отличным подарком для водолея станет теплый кашемировый свитер, стильный шарф или винтажная сумка. Поклонникам макияжа можно подарить палетку теней в нюдовых оттенках, а любителям поспать — красивую маску для сна.

Рыбы — серый

Лучшим подарком для рыб в 2021 году станут вещи всех оттенков серого. Сумки, украшения, предметы интерьера или мягкие кашемировые вещи — выбирайте то, что адресату больше всего придется по вкусу.