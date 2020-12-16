Самая неприятная женщина по знаку зодиака

Самая красивая, самая добрая, самая любимая, самая талантливая…Пожалуй, в очередь за этими званиями стремится попасть каждая женщина.

А как насчет обратной стороны? Ведь не могут же быть все исключительно совершенны? Какие знаки, наоборот, славятся склочностью и умением «выносить мозг» противоположному полу?

В тройке лидеров мы никак не обойдемся без Козерога. Почему? Слишком уж она серьезна и требовательна к своим партнерам. Да и стремление строить карьеру, а не отношения – плохой помощник на дороге к гармоничной и счастливой жизни. Легкие отношения, общение ради общения – не для нее, поэтому она легко «уходит в тень». Достаточно лишь чем-то ее разочаровать, и она перестает отвечать на сообщения и брать трубки, причем вам про это могут вообще не сообщить. Поэтому женщину-Козерога часто называют «недоступной», «слишком сложной», «слишком умной».

Также разочаровать могут близкие отношения с женщиной знака Близнец. В чем же дело? Все просто: слишком много переменных – резкие смены желаний и настроения вряд ли кому-то придутся по душе. А если сюда еще добавить коктейль из душевных метаний… и если все это будет сопровождаться бурными эмоциональными вспышками, рядом сможет удержаться только очень уравновешенный и рассудительный человек. Ну, или очень сильно влюбленный, а с этим везет далеко не всем.

Рядом с Близнецами притаились Весы – тоже большие любители менять свою точку зрения. У женщин-Весов есть и свое, особенное качество – отказ давать ответ, затягивание решения до последнего. Кто знает такую замечательную фразу: «Я говорю вам свое окончательное и бесповоротное может быть»? Это как раз про них. Сначала это выглядит интригующе, а со временем начинает раздражать.

И не стоит забывать про женщину-Скорпиона. Сцены ревности, дикие скандалы заказывали? И не забывайте про скорпионье жало, которое может быть пущено в ход в любой момент, особенно когда вы этого не ожидаете. Опасность, как известно, манит, поэтому поклонников у нее много, но тех, кому удается сохранить с ней отношения – единицы.

Диана Сабитова