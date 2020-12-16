Как сочетать «кармические цвета» в 2021 году

Чтобы сделать грядущий год максимально контрастным с уходящим, все средства хороши.

Участница «Битвы экстрасенсов» шаманка Елена Батыр напомнила о том, что у каждого знака зодиака существуют свои кармические цвета. Если носить одежду в таких цветах или окружать себя такими вещами, это может принести удачу и счастье. Да что там одежду — самые большие экстремалы могут и волосы для благого дела покрасить.

Елена Батыр рассказала, какие цвета соответствуют каждому знаку зодиака.

Овен: оранжевый, голубой, красный;

Телец: желтый, синий, красный;

Близнецы: оранжевый;

Рак: зеленый, синий, желтый;

Лев: синий, красный, фиолетовый;

Дева: фиолетовый, красный, желтый;

Весы: голубой, желтый, синий;

Скорпион: оранжевый, фиолетовый, красный;

Стрелец: голубой, желтый, зеленый;

Козерог: синий, красный, голубой;

Водолей: голубой, красный, желтый;

Рыбы: оранжевый, синий, желтый.

Если говорить об одежде, не все эти цвета могут сочетаться между собой, да и в принципе создавать яркие акценты нужно учиться. Разобраться в этой непростой и хитрой науке согласилась помочь стилист Юлия Кравцова.

Новый год неумолимо приближается и как всегда накануне люди задумываются над тем, как, а главное — в чем его встретить? Какой цвет сможет порадовать грядущего хозяина года?

В следующем году властвовать будет Белый Металлический Бык. По словам медиумов и эзотериков, каждый знак зодиака должен обязательно порадовать будущего хозяина правильными цветами как в новогоднюю ночь, так и в течение всего года.

«Важно понимать, что нам нужно стремиться не только надеть яркий цвет, но и подчеркнуть им свою природную красоту», — объясняет Юлия Кравцова. — «Поэтому так необходимо знать определенные правила использования ярких оттенков и сочетаний».

Стилист перечислила пять основных правил сочетания между собой в одном образе ярких цветов.

1. Необходимо четко знать свой уровень контрастности внешности

«От этого зависит, можете ли вы в принципе носить яркий цвет и в каком объеме», — объясняет Юлия Кравцова. — «То есть будет ли это только одна юбка, а все остальное нейтральное, или же вы сочетаете два или три ярких контрастных цвета в одном образе».

По словам стилиста, существует три уровня контрастности: низкий, средний и высокий.

2. Блондинам со светлыми глазами противопоказано носить яркий цвет

В особенности не стоит подчеркивать ярким аксессуаром область лица.

«Это низкий уровень контрастности. Ваши лучшие друзья – припыленные оттенки и пастель (пыльная роза, мятный, лаванда)», — рассказывает Юлия Кравцова. — «Максимум, где вы можете добавить яркий цвет — это сумка или обувь».

3. Светловолосым и светлоглазым

По словам стилиста, если человек — среднестатистический обладатель русых волос, светлой кожи и достаточно светлых глаз (голубые, зеленые, серые), это средний уровень контрастности и скорее всего ему подойдут не слишком яркие образы. Однако экспериментировать с цветом уже можно и нужно.

«Придерживайтесь правила "1–2 ярких вещи во всем образе"», — советует Юлия Кравцова. — «Например, у вас может быть яркая малиновая блузка или топ, но брюки или юбку лучше добавить нейтральную (темно-синий, бежевый, серый). Обувь также оставьте в базовых оттенках (коричневый, бордовый). Добавьте к образу яркие аксессуары (шарф или палантин, брошь, цветное колье)».

4. Для людей с яркой внешностью

Тем, кого природа наградила карими глазами и темными волосами, можно отрываться на цвете по полной программе. Это и есть обладатели высокого уровня контрастности. Стилист советует смело сочетать ярко-желтый (кстати, это главный цвет следующего сезона наряду с серым) и синий электрик, зеленый и красный, фиолетовый и оранжевый.

Также яркие цвета могут быть и в аксессуарной группе: обувь, сумки, шарфы и платки.

5. Вне зависимости от уровня контраста

«Независимо от ваших природных данных нельзя забывать про элегантность, которая всегда в тренде», — подчеркивает Юлия Кравцова. — «И если вы устали от цвета и хочется спокойствия, просто оденьтесь в монохромные серые или бежевые сочетания».

Добавив к такому образу сумку цвета фуксии и розовую помаду, девушка в любом случае будет звездой любой новогодней вечеринки, отмечает стилист.

Кармические цвета обозначены, наука их сочетания между собой освоена. Так что, вперед — покорять новый 2021 год.