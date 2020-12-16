Кто такая «Казахская Ванга» и что она предрекла России

Ясновидящую Веру Лион называют «Казахской Вангой», несмотря на то что женщина родилась в России, в Свердловске.

В 22 года она переехала в Казахстан и открыла у себя дар ясновидения и знахарства, из-за чего приобрела наибольшую известность.

Сама Лион говорит, что дар ясновидения у нее был всегда, но она не знала, как с ним работать, а потом встретилась с экстрасенсами, которые увидели в ней силу. В детстве она предчувствовала негативные события, но никому об этом не рассказывала, чтобы не накликать беду. Обо всех своих видениях она рассказывала своей матери. Тогда она предсказала Распад СССР, мировой финансовый кризис и президентство Януковича. Благодаря своему дару и количеству исцеленных людей ее начали называть «Казахской Вангой».

Лион регулярно публикует предсказания о резонансных событиях, а также говорит о том, что произойдет в долгосрочной перспективе. Она часто делает предсказания о России и уже знает, что произойдет в стране в 2021 году.

Делая предсказания на 2021 год, Лион заявила, что он будет легче, чем предыдущие два. При этом она говорит о мировой депрессии и о том, что мир отбросит на несколько десятилетий, но после этого все наладится.

"Полный переворот в жизнях многих людей. Катаклизм. Резкое изменение мира. Мир отбросит на несколько десятилетий назад. Это нужно пережить. Прежде, чем ждать позитив, нужно пережить негатив"

Согласно предсказаниям Лион для России, она сравнивает страну с лодкой, которая попадает в шторм, но она преодолеет все испытания. Ясновидящая предрекла, что у России будет конфликт с одной из восточных стран.

"Черная туча наползает с Востока. Много людей вылезает из черной воды на светлый берег"

Провидица увидела изменения в системе здравоохранения: она говорит о том, что появится новая реформа, но для людей лучше не станет. Она также уверена, что в 2021 году создадут лекарство от рака, но оно не будет доступно для всех, так как это не нужно правительству.

Алевтина Кузнецова