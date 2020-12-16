Испытания, через которые должен пройти Стрелец

Стрелец, как известно, знак огненный, а огонь всегда в движении и, разгоревшись слишком ярко, может обжечь.

Стоит ли удивляться, что одно из испытаний, посланных этому знаку Создателем – это умение обуздать эту стихию? Например, научиться не только стремительно проноситься по жизни, но и останавливаться, создавать свое место, свой дом. Все выборы, связанные с каким-либо заземлением (долгосрочные отношения, работа на одном месте) ой как не просты для этого знака. И если с работой еще можно договориться – например, выбрать такую, где много перемещений и постоянный рост и развитие, то с поиском подходящей половинки может предстоять долгий и тернистый путь – не каждый будет готов разделить свой путь с такой непоседливой натурой.

Желание Стрельца получить результат и отсутствие достаточного количества терпения для его достижения мешает жить. Иногда до заветной цели остается совсем немножко, но….ожидая быстрых решений Стрелец делает импульсивный, необдуманный выбор и получает разочарование и крах планов. А такой исход больно бьет по стрелецкому самолюбию. Умение выжидать и терпеть – вот качество, которое им предстоит осваивать в течении всего жизненного пути.

Юпитер дарует Стрельцу свое покровительство, а вместе с тем высокую чувствительность к темам морали и нравственности. И тут возникает один подводный камешек, о который этот знак может споткнуться – слишком высокие требования к…самому себе! В своих глазах он становится недостаточно хорошим, грызет себя за неудачи, ну а мир отвечает ему тем же, зеркаля такое отношение.

Надо заметить, что Стрелец может быть и лидером, и примером для других, и новатором, и успешным карьеристом. Главное – научиться сохранять баланс между идеальным миром (который он видит в своих фантазиях) и реальной жизнью. «Несовершенство» реального мира может очень сильно расстраивать этот знак, и если эти две реальности не удастся примирить, возможны «уходы»: затворничество, виртуальная реальность, злоупотребление запрещенными веществами.

Диана Сабитова