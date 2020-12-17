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Что нужно успеть сделать до наступления 2021 года

Слово и Дело2 часа назад
Фото: depositphotos

До Нового года осталась всего пара недель, но всем представителям зодиака необходимо доделать еще множество дел.

Астролог Лилия Любимова подчеркнула, что главный пункт из списка, напротив которого должна стоять галочка — это покупка подарков всем родным и близким. Но есть и персональные рекомендации.

Самая безумная праздничная суматоха в конце года возникнет у трех знаков, рассказала Лилия Любимова. Это Стрелец, Козерог и Овен, так как скопление планет в этих трех знаках указывают на активное времяпровождение.

Овен

Главная задача для Овнов — не забыть о себе, своем здоровье и спортивных нагрузках. До конца 2020 года представители этого знака должны подумать о заказе абонемента в спортзал, спланировать спортивные мероприятия. Астролог советует заранее изучить все возможные скидки и выгодные предложения, чтобы со следующего года начать активно заниматься своим телом.

Телец

Астролог рекомендует Тельцам в конце года более серьезно озаботится покупкой новогодних подарков. По словам Любимовой, представители знака Тельцы довольно экономны, но сейчас, под воздействием Черной луны в этом знаке, эта экономность может перерасти в скаредность.

Тельцам в уходящем году стоит сосредоточиться на празднике, на том, что всех денег не заработаешь и в канун Нового года прежде всего нужно осчастливить своих родных и близких.

Близнецы

Астролог рекомендует этому знаку сосредоточиться на учебе и налаживании отношений с друзьями в конце 2020 года. Если у представителей этого знака остались какие-то недопонимания, размолвки с окружающими, необходимо следовать классической новогодней песенке: «Помиритесь, те, кто в соре».

Самым лучшим окончанием года для Близнецов станет возобновление утраченных дружественных и родственных связей.

Рак

У Раков намечается очень беспокойный период, вплоть до конца года они будут сильно суетиться и разрываться между работой и домом. Астролог напоминает, что всех дел не переделаешь и важно думать о себе и своем здоровье.

В конце года нужно успеть воспитать привычку заботиться о себе, уделять время расслаблению, уходу за своим телом и душой.

Лев

Вторая половина декабря — достаточно спокойное время для Львов, отмечает Лилия Любимова. Они могут быть более расслабленными в рабочих вопросах, однако им сильнее других следует задумываться о новогодних подарках.

Дева

Последние две недели года — очень благоприятный период для Дев. Все дела идут без особых хлопот, спорятся, поэтому единственный совет астролога на уходящий год — держать эту планку. Опять же, это не будет сложно для Дев, так как скрупулезность — одна из базовых черт их личности.

Весы

Весам астролог рекомендует в уходящем году расставить все точки над «И» со своей второй половинкой. И пусть не на словах или действиях, но хотя бы разложить по полочкам у себя в голове.

Сейчас важно подумать о том, что за человек рядом с вами, все ли вас устраивает. И в целом посмотреть в сторону своей личной жизни и взаимоотношений с близкими. Одиноким Весам Лилия Любимова рекомендует подумать на тему личной жизни в принципе, потому как в ближайшем будущем звезды предоставят им шанс обрести свою любовь. Представители этого знака должны успеть составить карту желаний на 2021 год.

Скорпион

Успеть, все успеть. А именно — успеть расслабиться от своих «успеваний» и доставить себе немножко (лучше множко) удовольствия. Скорпионы весь год удачно суетились и заслужили отдых, хоть расслабление — вовсе не конек этого знака.

Это хороший период для Скорпионов позаботиться о своей внешности, подумать о новогоднем наряде.

Стрелец

Этот знак особенно активен в уходящем году с точки зрения контакта. Представителям этого знака нужно успеть запланировать на конец декабря все встречи, командировки, поездки, которые давно были намечены. Не стоит откладывать это, уносить в следующий год. Это время подписания контрактов, совершения деловых поездок.

Козерог

Козероги в последние две недели года ощущают такой же прилив сил, как и Овны. Только они все в заботах о своей карьере. Представителям этого знака очень важно проверить выполнение отчетов, успеть закрыть все дедлайны и подчистить хвосты по работе. Это время для серьезных разговоров с начальством.

Водолей

Водолеи, как и Львы, встречают 2021 год без спешки. Однако это некое затишье перед бурей, предупреждает астролог. Представителей этого знака ждет невероятно активная последняя неделя года, когда вдруг, неожиданно могут навалиться какие-то дела и новые проекты. Все, что нужно успеть сделать Водолеям — это накопить силы на реализацию своих идей уже в следующем году.

Рыбы

У Рыб настает очень плавный период, но в то же время это возможность успеть подумать о своей душе. Лилия Любимова рекомендует представителям этого знака много отдыхать, гулять на природе и дышать свежим воздухом, а также медитировать.

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