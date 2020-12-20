Риск отпугнет большие деньги — финансовый гороскоп на 21-27 декабря

Квадрат Марса и Плутона в будни принесет деструктивную энергию во все сферы жизни, в том числе и в финансовую.

Вы можете быть опрометчивы в обращении с деньгами. Повышен риск штрафов, ограблений и поломки нужных вещей. Поэтому до выходных нужно быть крайне осмотрительными в финансовых решениях. Нельзя поддаваться азарту и ввязываться в опасные или рискованные предприятия. Тем более что Венера в Стрельце подталкивает к красивой жизни, к роскоши и большим тратам. Захочется разбогатеть за минуту. Ради денег вы будете готовы сделать что-то опасное. Но этого делать нельзя. Ваше денежное благополучие напрямую зависит от того, насколько вы удержите себя от ошибок и сможете избежать столкновений с опасными людьми и ситуациями. Самыми приятными в плане денег станут пятница и суббота — растущая Луна в Тельце способствует росту доходов и удачным приобретениям. Но и здесь речь ни в коем случае не должна идти о риске: Луна в Тельце покровительствует практичным и неторопливым, обдуманным шагам.

Овен ‌‌

Овнам в первой половине недели рекомендуется дистанцироваться от начальства. Чем меньше между вами и начальством будет контактов, тем меньше поводов будет возникать для недоразумений. У многих из вас сложится крайне напряженная ситуация, когда придется отстаивать свою позицию в жестких условиях. Это не лучшее время для конфликтов с начальством – любые споры могут дорого вам обойтись, вплоть до понижения в должности или увольнения. Тем, кто имеет свой бизнес, лучше не пересекаться с представителями официальной власти – их обещания останутся неисполненными. Вы почувствуете, что влиятельные люди, от которых зависит ваш бизнес, не желают иметь с вами общие дела. Вторая половина недели значительно смягчает ситуацию. Это время у вас складывается удачно с точки зрения роста доходов. Старайтесь максимально выкладываться на работе, используйте технические новинки с целью увеличения производительности труда. У вас есть все шансы резко увеличить эффективность своего труда и добиться позитивных сдвигов в карьере. Также это хорошее время для покупки средств производства, инструментов и техники.

Телец

Тельцам в первой половине недели рекомендуется воздерживаться от деловых поездок, командировок. Следует тщательно выверять каждый свой шаг с точки зрения его соответствия действующим правилам и нормам закона. Старайтесь воздерживаться от любой тайной деятельности. Особенно это касается вопросов, которые решаются в обход закона. Не исключены проблемы с дорожной полицией при перевозке грузов. Нежелательно в это время вести интенсивную деловую переписку и заниматься оформлением документов. Вероятнее всего, произойдут сбои в работе транспорта и связи, что неблагоприятно отразится на результатах вашей деятельности в целом. Юридические иски о возмещении материального ущерба, которые вы подадите на этих днях, могут так и остаться неудовлетворенными. Вторая половина недели складывается намного удачнее. Звезды ожидают от вас смелых и инициативных поступков, направленных на расширение бизнеса и укрепление авторитета в профессиональном сообществе. Вероятно, вы сможете блеснуть своими профессиональными познаниями. Также это хороший период для более углубленного изучения технических тонкостей своей профессии.

Близнецы

В первой половине недели тема финансов будет стоять перед Близнецами особенно остро. Это может быть связано с материальными убытками, и необходимостью резко повысить уровень расходов, чтобы поддерживать бизнес на приемлемом уровне. Звезды не советуют вам проводить излишне рискованную финансовую политику, вкладывать крупные суммы денег в ненадежные проекты. Это особенно касается игроков на фондовой и валютной бирже. Нежелательно брать на себя ответственность за использование чужих, заемных денег. Вы можете столкнуться с риском убытков в результате ошибок при проведении финансовых операций. Будьте аккуратнее при вводе данных на перевод денег с карты. Возрастает вероятность технических сбоев при работе на компьютере. Во второй половине недели звезды советуют держать в тайне свои намерения и стараться не привлекать к себе постороннего внимания. В этом случае никто не сможет помешать вам добиться поставленной цели. Если у вас имеются долги перед физическими лицами или банком, то самое время провести с ними встречу и договориться о рассрочке платежей по выгодной для вас схеме. Можете быть уверенными – вам пойдут навстречу

Рак ‌‌

Первая половина недели может быть связана у Раков с осложнениями во внешних обстоятельствах. Звезды не советуют пытаться договариваться о деловом сотрудничестве. Более того, у вас может возникнуть проблема с соблюдением уже существующих договорных обязательств. Могут возникнуть разногласия с деловыми партнерами. Не исключено, что кто-то из контрагентов нарушит договорные обязательства. Постарайтесь набраться терпения и воздерживаться от поспешных или излишне радикальных решений. Нарушение договоренностей может ударить по вашей деловой репутации. Если вы связаны со сферой услуг, то почувствуете, что клиенты часто ведут себя непоследовательно. В случае конфликтных ситуаций на вас могут пожаловаться вышестоящему руководству. Вторая половина недели складывается намного успешнее для делового партнерства. Если ваш бизнес в основном строится на паритетных началах с партнерами, то в первую очередь рекомендуется позаботиться о согласовании ваших планов. В этом случае эффективность сотрудничества значительно возрастет. Также это хорошее время для коллективной работы, обмена опытом в ходе производственных и профсоюзных собраний.

Лев ‌‌

У Львов первая половина недели пройдет в заботах и хлопотах, которые, однако, не всегда будут приводить к желаемому результату. Основной проблемой могут стать напряженные отношения в трудовом коллективе. Между коллегами часто вспыхивают ссоры. Не рекомендуется браться за излишне сложную работу. Возможно, вам придется столкнуться с такими задачами, для решения которых вашей квалификации окажется недостаточно. Вам может казаться, что на вас попытаются свалить самую тяжелую и низкооплачиваемую работу. С другой стоны вы почувствуете ужесточение требований к соблюдению трудовой дисциплины. Кроме того, у вас в эти дни может ухудшиться самочувствие и снизиться уровень работоспособности. Во второй половине недели наступает удачный период для позитивных сдвигов в карьере. От вас потребуется проявить смелость и настойчивость при отстаивании своих интересов. Не бойтесь вступать в спор с вышестоящим начальством и ставить вопрос ребром, если ситуация не оставляет вам иного выбора. Ваша принципиальная и твердая позиция будет оценена по достоинству

Дева ‌‌

Девы в первой половине недели будут склонны к излишне рискованным и азартным поступкам, особенно если речь идет о финансовых инвестициях. Для вас будет характерен авантюристический стиль поведения, однако звезды советуют не торопиться принимать важные решения. Дело в том, что велика вероятность повестись на некую заманчивую перспективу, которая на самом деле может оказаться призрачным нереальным миражом. Это не лучшее время для тех, кто специализируется на спекулятивном бизнесе. Прежде всего, сюда относятся перекупщики оптовых партий товара, игроки на бирже. Воздерживайтесь от денежных переводов при безналичных расчетах. Возрастает вероятность ошибок и убытков при проведении операций по обмену валюты. Во второй половине недели ваш авторитет и влияние в профессиональной среде заметно повысятся. Прежде всего, это будет связано с тем, что вы сможете продемонстрировать глубокие профессиональные познания, сможете показать свою компетентность. Это удачное время для тех, кто имеет отношение к импортно-экспортным операциям, рекламному, туристическому и издательскому бизнесу. Благополучно проходят служебные командировки.

Весы ‌‌

Первая половина недели складывается напряженно для Весов, имеющих отношение к сфере недвижимости. Запланированные сделки с недвижимостью внезапно срываются. Строители и коммунальщики могут столкнуться с нарушением в договорных отношениях, что неблагоприятно отразится на результатах работы. Нежелательно делать перестановки или начинать ремонтные работы в офисе или магазине. Постарайтесь не вступать в споры с членами семьи и близкими родственниками при работе в семейном бизнесе. Семейные конфликты – основная угроза вашим инициативам, и лучше сделать все, чтобы их избежать. Не рекомендуется вести переговоры о партнерском сотрудничестве и ставить свои подписи под соответствующими документами. Следите за тем, чтобы точно и своевременно исполнялись существующие договорные отношения. Вторая половина недели складывается удачно для финансовой деятельности. Можно открывать банковские счета, размещать депозитные вклады под проценты, брать и давать деньги в долг. Бизнесменам рекомендуется инвестировать деньги в недвижимость

Скорпион

Скорпионам в первой половине недели, возможно, придется часто сталкиваться с помехами в работе. Звезды советуют быть предельно осторожными и не доверять безоговорочно поступающей информации. На вас может обрушиться шквал информации, которую нелегко будет сразу оценить и использовать. Причем, большая часть полученных сведений может не соответствовать действительности или окажется просто бесполезной. Не давайте никому обещаний и сами не верьте чужим обещаниям – цена слов сейчас крайне невелика. Воздерживайтесь от планирования деловых встреч. Торгово-закупочная деятельность может затормозиться, либо будет излишне затратной. Также вы можете столкнуться с путаницей при работе с документами. Не исключено, что вы не сможете отыскать важный документ. Также возрастает вероятность ошибок при работе с цифрами. Во второй половине недели ситуация значительно улучшается. В поле зрения могут появиться люди с выгодными предложениями относительно сотрудничества. Преуспеют все те, кто имеет отношение к сфере услуг, торговле, посредническим сделкам, социальным службам и консультативной деятельности.

Стрелец

У типичных Стрельцов всю неделю актуальной будет тема финансов. Первая половина недели складывается неблагоприятно как с точки зрения доходов, так и расходов. Возрастает риск финансовых потерь, неудачных инвестиций и незапланированных расходов. Воздержитесь от крупных приобретений – покупки в эти дни могут оказаться неудачными. Нежелательно давать и брать деньги взаймы – вернуть их потом будет трудно. У вас чаще обычного будут ломаться инструменты, техника и детали. В результате вам многое придется заново переделывать и терять впустую драгоценное рабочее время. Возможны материальные убытки от неудачных инвестиций или утраты вещей или техники. Вторая половина недели, напротив, складывается успешно практически в любых видах деятельности. Уровень вашей работоспособности в эти дни будет весьма высоким. Если вы не будете лениться, то сможете существенно продвинуться в решении практических вопросов. Это прекрасное время для изобретательства. Есть шанс повысить производительность труда и качество работы. Отношения с коллегами и подчиненными складываются конструктивно.

Козерог

В первой половине недели Козероги могут особенно отчетливо осознать, что сильное желание добиться чего-то – это одно, а реальные обстоятельства – совсем другое. У вас будет желание проявить инициативу в делах, дать старт некоему проекту или просто сделать работу по-своему, так как вы того хотите. Однако вам предстоит действовать в неблагоприятной среде и сталкиваться с внешними препятствиями. В зону риска попадают деловые партнерские связи, договорные обязательства и переговорный процесс. Все подобные дела рекомендовано вести особенно тщательно. Будьте готовы к тому, что ваша работа за предыдущий период подвергнется ревизии и критике. Семейный бизнес переживает не лучшие дни. Во второй половине недели ваши инициативы будут более успешными. Это благоприятный период для реализации творческих замыслов. Можно браться за те дела, с которыми ранее вам не приходилось сталкиваться. Ваша сила в этот период будет именно в решении нестандартных ситуаций, требующих оригинального мышления. Преуспевают те из вас, чья работа связана с индустрией моды, отдыха и развлечений. Хорошее время для старта новых проектов.

Водолей

Водолеям в первой половине недели будет нелегко проявить свои деловые качества. Ваши усилия могут бесследно и безрезультатно исчезать, а вам самим придется трудиться в условиях ограничений и препятствий. Причем, многие из этих препятствий будут неявными, непонятно откуда или от кого исходящими. Дело в том, что в этот период активизируются ваши тайные недоброжелатели, поэтому многие проблемы могут быть связаны с их влиянием. Также возможен конфликт в трудовом коллективе. Это может привести вас в состояние изоляции или самоизоляции. Следует быть осмотрительнее в деловых контактах и при работе с информацией. Не исключено, что вам поступят ложные сведения. Вторая половина недели складывается намного более успешно. Это благоприятный период для благоустройства своего рабочего места. У вас появится возможность сделать условия труда более комфортными и удобными для производительной работы. Успешно складываются дела у работников агентств по сделкам с недвижимостью, строителей, коммунальщиков. Высоких результатов добьются те, кто работает удаленно или связан с семейным бизнесом.

Рыбы ‌‌

Рыбы любят мечтать и строить грандиозные планы. Однако в первой половине недели вы рискуете выйти за приемлемые рамки и затеять совершенно нереалистичный проект, который правильнее будет назвать прожектом. Игрокам на фондовой и валютной бирже не рекомендуется заключать новые сделки, а прежние сделки лучше закрыть ввиду крайней непредсказуемости на рынках. У бизнесменов не лучшие дни для технического перевооружения производства и внедрения компьютерных информационных технологий в бизнес. Коллективная работа, типа участия в собраниях и совещаниях, не даст вам ничего позитивного. Нежелательно вкладывать деньги в коллективные проекты при работе в акционерном обществе. Вместе с тем во второй половине недели наступает период, связанный с укреплением и развитием деловых связей. Вам предстоит провести много деловых встреч, обсудить ряд актуальных вопросов по сотрудничеству. Возможно, вам предстоит стать посредником при заключении сделки между деловыми партнерами. Преуспевают те, кто причастен к торгово-закупочной и посреднической деятельности, транспорту и социальным службам