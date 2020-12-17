Сложно взять себя в руки — финансовый гороскоп на 18 декабря

Ваша результативность на нуле. Попытайтесь не браться за серьезные дела, чтобы не наделать ошибок.

Овен ‌‌

Этот день для Овнов может начаться с неприятностей. Вы почувствуете некоторые ограничения в работе, будто вам мешают действовать в свободном режиме. Возможно вам придется отстаивать свою деловую репутацию. Во второй половине дня начнут набирать силу позитивные тенденции. У вас улучшаются отношения с начальством.

Телец

Утренние часы пройдут для Тельцов достаточно напряженно. Это особенно касается тех, кто в своей профессиональной деятельности связан с техникой. Будьте аккуратнее, не допускайте нарушений техники безопасности, а также не допускайте повышенных нагрузок на технику – это может привести к авариям, поломкам. Вторая половина дня складывается успешно для деловых контактов и планирования.

Близнецы

Близнецам в первой половине дня звезды не советуют выступать на публике. Для безработных это не лучший день для собеседования с потенциальным работодателем и подписания трудового договора. Вторая половина дня складывается намного успешнее. Вы сможете справиться с запланированным на этот день делами, и наверстать время, упущенное в первой половин дня.

Рак ‌‌

Ракам следует разделить этот день мысленно на две части – первую и вторую половину дня. С утра время будет неблагоприятным для выполнения текущей работы. Вы можете сталкиваться с мелкими сбоями и трудностями при решении тех или иных дел. Во второй половине дня усиливаются позитивные тенденции. Ваша деловая репутация укрепляется.

Лев ‌‌

Львам с утра лучше не делать ничего, что усиливало бы риск финансовых потерь. Прежде всего, это относится к любой работе, которая является новой для вас, и в которой вы недостаточно хорошо ориентируетесь. Вторая половина дня пойдет намного успешнее. Вы сможете улучшить отношения с коллегами по трудовому коллективу и увеличите производительность труда.

Дева ‌‌

Девам с утра лучше воздерживаться от выполнения важных дел. В частности это относится к работе с клиентами и ведению переговоров, а также к подписанию важных документов. А вот во второй половине дня обстоятельства плавно начнут меняться и ваши дела пойдут намного успешнее. На это время рекомендуется планировать деловые поездки и встречи.

Весы ‌‌

Весам в первой половине дня следует быть внимательнее к поступающей информации и не принимать ничего на веру. Если вам предстоит выполнять много текущей работы, то лучше ограничить поступление посторонней информации. Вторая половина дня напротив, заставит вас всерьез сосредоточиться и наверстать упущенное. Не оставляйте работу незавершенной.

Скорпион

Скорпионам с утра звезды советуют воздерживаться от крупных финансовых расходов. Деньги, потраченные вами в это время, могут оказаться выброшенными на ветер. Не торопитесь обменивать валюту. Вторая половина дня, напротив, позволит вам значительно укрепить свое положение. Вы сможете расширить свои деловые связи, попутно избавившись от ненужных знакомств.

Стрелец

С утра звезды советуют Стрельцам воздерживаться от личных инициатив в делах. Ваши представления о целесообразности тех или иных поступков могут сильно отличаться от реального положения дел. Вторая половина дня способствует рост доходов не только за счет вашей основной работы, но и за счет дополнительной подработки.

Козерог

В первой половине дня Козерогам будет сложно сориентироваться в поступающей информации. Это неблагоприятное время для деловой активности, поскольку вам часто будут поступать противоречивые сведения. Вторая половина дня во многом прояснит ситуацию, и вы сможете действовать более взвешенно и результативно. Особенно это относится к сфере торговли.

Водолей

Водолеям с утра следует воздерживаться от расходования денег на рискованные предприятия. В это время усиливается общая нестабильность и вы будете склонны к принятию ошибочных решений. Вторая же половина дня пойдет намного более успешно. Постепенно поменяются к лучшему внешние обстоятельства, что позволит вам действовать более успешно.

Рыбы ‌‌

Этот день складывается для Рыб весьма эмоционально. Утром вы будете склонны с огромной неохотой браться за выполнение исходящих от начальства приказов и распоряжений. При таком настрое позитивных результатов от работы ждать не приходится. Вторая половина дня подействует на вас успокаивающе. В это время вы сможете действовать более последовательно.