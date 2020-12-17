Придется сделать сложный выбор — любовный гороскоп на 18 декабря

Вам придется выбирать между семьей и второй половинкой. Попытайтесь увильнуть от этого.

Овен ‌‌

Звезды подсказывают Овнам, что в этот день желательно подстраховаться и не пренебрегать компромиссами как гарантией стабильности любовных отношений. Успех в устройстве личной жизни одиноких Овнов будет в основном зависеть от внешних факторов.

Телец

Не исключено, что Тельцы поймут, что полоса напряженности во взаимоотношениях со второй половинкой подошла к концу. Если вы пока одиноки, интенсивное общение с представителями противоположного пола потребует от вас значительного расхода энергии.

Близнецы

Сегодня многие Близнецы смогут перевести дух, так как личная жизнь в этот день обещает быть спокойной и гармоничной. Вмешательство непредсказуемых событий в жизнь одиноких Близнецов заставит их буквально на ходу менять свои планы относительно противоположного пола.

Рак ‌‌

Не исключено, что Раки захотят максимально полно использовать потенциал своих отношений с любимым человеком. Для этого подойдите к делу творчески и найдите нестандартные решения. Одиноких Раков будут охватывать сомнения и волнения, связанные с поиском партнера.

Лев ‌‌

Астрологические тенденции этого дня благоприятствует налаживанию отношений Львов с любимым человеком. Сейчас подходящее время для того, чтобы избавить ваш союз от застоя. Если вы пока одиноки, желательно обойтись от недомолвок в общении с потенциальным партнером.

Дева ‌‌

Для многих Дев этот день откроет новый, более благоприятный этап в личных взаимоотношениях. Особенно ярко это проявится, если вы дадите старт диалогам с объектом вашей симпатии. Если вы пока не встретили любовь, объявите войну любым запретам в области чувств.

Весы ‌‌

Возможно, вы успешнее преодолеете возникшие между вами разногласия, если откроете себя партнеру с лучшей стороны. У одиноких Весов события будут сменять друг друга довольно быстро, но желание обрести счастье в отношениях со второй половинкой останется неизменным.

Скорпион

Не исключено, что сегодня страстные Скорпионы столкнутся с необходимостью преодолеть в себе ревность по отношению к любимому человеку. Наладить личную жизнь одиноким Скорпионам поможет умение открыто выражать свои чувства.

Стрелец

Сегодня вам придется ответить себе на вопрос, испытываете ли вы настоящие чувства к своей пассии. Одинокие Стрельцы, у вас есть опасность проглядеть свою судьбу, так как потенциальный партнер может поначалу произвести не самое благоприятное впечатление.

Козерог

Сегодня Козерогам важно развивать в себе такие качества, как чуткость. Умение вживаться в роль второй половинки будет ключом к обретению счастья в личной жизни. Для одиноких Козерогов встреча с представителем противоположного пола может быть настолько яркой, что запомнится надолго.

Водолей

Для многих Водолеев личная сфера и отношения с объектом своей страсти в этот день станет главным средоточием душевных сил и интересов. Одиноким Водолеям этот день принесет с собой начало романтических отношений с хорошо знакомым человеком.

Рыбы ‌‌

Не исключено, что сегодня вам придется выбирать между старшими родственниками и любимым человеком. Если пока вам не удастся их примирить между собой, смело отстаивайте интересы своего союза. Одиноким Рыбам в этот день желательно набраться терпения.