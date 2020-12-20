Пора почувствовать вкус жизни — любовный гороскоп на 21-27 декабря

Венера в Стрельце будет вдохновлять на романтические авантюры.

Она заставит вас почувствовать вкус к жизни. Особенно это заметно во вторник — захочется каких-то сильных и ярких впечатлений. Если говорить о новых знакомствах, то новые знакомые сходу покажутся людьми интересными и успешными, а возможный роман — счастливым и перспективным. Но квадрат Марса и Плутона в будни активирует не лучшие черты во всех людях, а уж насильники и различные агрессоры будто с цепи сорвутся. Поэтому на свидания с незнакомыми людьми лучше не ходить. В уже сложившихся отношениях главное — избегать скуки и рутины. Сейчас нельзя скупиться ни на комплименты, ни на деньги. Экономные семейные ужины дома и отдых на даче замените на походы в рестораны и заграничные поездки. Если не можете себе этого позволить, будьте щедры хотя бы в мелочах. Постоянно радуйте чем-нибудь партнера. Иначе он потянется туда, где легко, празднично и беспроблемно.

Овен ‌‌

На этой неделе влюбленным Овнам захочется посвящать больше времени развитию своего романа в новом увлекательном направлении, но у них будут и другие дела. Придется делить внимание между полезным и приятным. Если у вас есть выбор, то любовную активность вам желательно проявить 22, 23 и 27 декабря.

Телец

На этой неделе звезды дают влюбленным Тельцам банальный, но верный совет: расставить приоритеты в новой непростой ситуации. Например, не цепляться за любовь, если важнее карьера. В интервале с вечера четверга по вечер пятницы контролируйте свое волнение и правильно выбирайте источник информации.

Близнецы

Близнецов неделя настраивает на романтичный лад, заставляет поддаться обаянию партнера или очарованию момента. При ссорах и путанице возможны сомнения, склонность простить и начать все с нуля на новой основе. Звезды намекают, что у попытки есть шанс на успех, если вы оба честны и не будете спешить.

Рак ‌‌

На этой неделе Ракам стоит прислушаться к словам партнера. Не помешает учесть и совет общего старого друга, если таковой у вашей пары имеется: он оценит положение дел вернее, чем вы сделали бы это сами. Будьте внимательны: в новой ситуации многие ходы дают результат, противоположный традиционному.

Лев ‌‌

На этой неделе Львы могут пустить на самотек случайные любовные связи, но им стоит отнестись серьезнее к отношениям с дальним прицелом: партнер или сама жизнь выдвигают комплекс новых условий, с которым поневоле приходится считаться. Для романтического свидания лучше выбрать 22, 23 или 27 декабря.

Дева ‌‌

На этой неделе чувства ведут Дев извилистым запутанным путем и заманивают в страну призраков. Уберегут от ловушек и не дадут окончательно утратить связь с реальностью природный здравый смысл и логика. Большинству Дев будет уютнее в привычном формате отношений, а не в режиме любовного эксперимента.

Весы ‌‌

На этой неделе внешние условия складываются для влюбленных Весов удачно, а вот обстоятельства частной жизни могут подвести. Если вы свободны в выборе даты, назначайте свидание на 22, 23 или 27 декабря. Если нельзя посвятить себя любви здесь и сейчас, смело стройте планы на будущее: они реальны.

Скорпион

На этой неделе влюбленным Скорпионам предстоит развивать отношения в новом формате, который им далеко не всегда по душе. Звезды советуют не форсировать события, но и не отвергать с порога все новое: не исключено, что однажды вы привыкнете и вам даже понравится. Не стоит лишь начинать роман с нуля.

Стрелец

Влюбленных Стрельцов эта неделя радует. Боги любви решили, что вы достаточно топтались на месте и пора подарить вам новое удобное поле для маневра. Но и на нем вы, время от времени, продолжите попадать в традиционные ловушки, из-за своей рассеянности или идеализма. Удачные дни - 22, 23, 27 декабря.

Козерог

На этой неделе Козероги успешно противятся тайным соблазнам чувств при помощи холодного разума. Но есть обстоятельство, против которого он бессилен: свободный подход к отношению полов, диктуемый временем. Признайте, что в вашей любовной политике есть слабые места, несовместимые с новой реальностью.

Водолей

Влюбленным Водолеям эта неделя прибавит уверенности, одиноким даст надежду, а томящимся в плену неразделенной любви подскажет, как сбросить оковы. Однако многие Водолеи будут осторожничать и «тормозить» из-за недоверия к своим новым возможностям. Поверить в удачу им помогут дни 22, 23, 27 декабря.

Рыбы ‌‌

На этой неделе влюбленные Рыбы продолжат пребывать в сомнениях. Если вы полностью уверены в своих чувствах и в их взаимности, вам может подстраивать ловушки окружающая действительность. В период сбитых ориентиров звезды рекомендуют вам жить моментом и не строить далеко идущих планов в личной жизни.