Марьяна Романова: «Приближается «Эра Водолея», о которой говорили еще в 90-е»

Марьяна Романова – одна из фавориток новой «Битвы экстрасенсов» и явная финалистка 21-го сезона.

Ее главная конкурентка на проекте – ведьма Ирина Игнатенко, которая пришла за «синей рукой» уже второй раз. Но победителя неизменно определяют зрители. Марьяна рассказала о своих способностях, дружбе на проекте, тяжелых испытаниях, от которых содрогается сердце, а также о том, чего же нам все-таки ждать от 2021 года. И, конечно же, о том, что беспокоит миллионы людей – о коронавирусе.

- Как вы обнаруживали у себя магические способности?

- Я с детства интересовалась «запредельным», однако никаких способностей, помимо расширенной чувственности, не имела. В юности несколько раз ездила в доморощенные этнографические экспедиции в поисках «Людей Силы» и «Мест Силы». Своими глазами видела чудеса – и мрачные, и вдохновляющие. Однажды ко мне пришло понимание, что за пределами будничных представлений о мире возможно вообще все. И я самостоятельно начала искать методы подключения к этому источнику бесконечных возможностей. Попробовала очень много самых разных техник, для самой себя была и изобретателем, и лабораторной крысой. Около десяти лет назад у меня получилось – я провела обряд, который изменил всю мою жизнь. После этого изменилось все: восприятие, видение, отношение к жизни, общение с людьми и нелюдьми.

- За какую магическую работу вы не взялись бы ни за какие деньги?

- Я никогда не буду оказывать негативное магическое влияние на ребенка. Все остальное надо рассматривать отдельно, пропускать через сито собственной этики и собственного интереса.

- Говорят, что настоящие целители не берут деньги за свою помощь. Все остальные – шарлатаны. Что вы можете сказать на этот счет?

- Во-первых, я не целитель. Во-вторых, я вообще за то, чтобы люди научились решать свои проблемы самостоятельно, без обращения к ведьмам и колдунам. Почти всегда это возможно – только это сложнее и больнее, чем переложить ответственность на чужие плечи. Когда я работаю с людьми в глубоком горе, о деньгах речи не идет вообще. Но во всех остальных ситуациях обращение к магии – это роскошь и компромисс, следствие собственной лени, а часто и слабости духа. Я не считаю, что должна обслуживать чужую слабость духа бескорыстно или дешево. больше по теме

- Когда и почему вы решили принять участие в проекте?

- Я давно об этом подумывала, мне даже однажды снилось, что я пришла на кастинг «Битвы» – это было за несколько лет до того, как я попала в проект в реальности. Для меня это очень важный внутренний опыт. Я уже не раз говорила, что воспринимаю «Битву» как серьезную инициацию, и духовную, и социальную. Я очень многому научилась – совмещать тонкие состояния со стрессовыми условиями, полностью сосредотачиваться в моменте, когда вокруг столько внешних раздражителей, быстро восстанавливаться, за минуты подстраиваться под энергетическое поле других людей. Мне кажется, после такого опыта можно даже в космос лететь. Всем практикам, кто хочет пойти в «Битву», но по каким-то причинам сомневается, советую – идите. Это будет трудно, прекрасно, жестоко, больно и сильно, такой опыт вы никогда не забудете, и прежним из него вынырнуть уже не получится.

- Какие испытания показались вам самыми тяжелыми?

- Испытания, которые касаются смерти детей и переживания родителями чувства потери и несправедливости. Это самое страшное, что может случиться в жизни. Об этом страшно думать даже вскользь, а погружаться в такую ситуацию всем сердцем и восприятием, больно физически. Это было очень трудно.

- Кого из участников считаете своими главными конкурентами?

- На протяжении всего проекта я ни к кому не допускала внутреннего пренебрежения, каждую минуту помнила о том, что весь состав – это сильные соперники, даже если кто-то из них проявляет слабость в моменте. Я не смотрела и не смотрю по сторонам в поисках личности, перед которой можно склонить голову или которой можно поставить ногу на грудь. В первую очередь, «Битва» – это колоссальный опыт самопреодоления и конкуренции с самим собою.

- С кем вы не поладили на площадке, а с кем, наоборот, подружились?

- Не поладить со мною трудно, потому что я умею включать режим энергетического вампира и прекрасно насыщаюсь чужим негативом, преобразуя его в питательную среду. Люди это интуитивно чувствуют и со своими пиками ко мне обычно не лезут. Я была рада встретиться с интересными практиками. Сложились теплые отношения с Антониной Керсной, Василисой Шульгиной, Михаилом Исаковым и Максимом Рапопортом.

- Как вы относитесь к ведущим проекта?

- Я благодарна ведущим проекта за тонкое понимание процессов, которые происходят на их глазах. «Битва экстрасенсов» - это не Олимпийские игры, для телезрителя это в первую очередь шоу. Но у нас ведь все происходит по-настоящему, изнутри это совсем не шоу, все очень тонко, нервно и нежно, и ведущим приходится балансировать на призрачной грани – задавать ритм, держать интригу, но и не мешать работать нам. Потому что неуместный неожиданный громкий вопрос может выбить работающего практика из тонкого состояния. В этом смысле оба ведущих – истинные профессионалы. больше по теме

- Занято ли ваше сердце?

- Мое сердце никогда не бывает свободно, я его ощущаю многомерным пространством, в котором и боги, и демоны, и неформулируемый нераспознаваемый свет. Стоит ли вообще делиться подробностями того, что принято обозначать словосочетанием «личная жизнь», когда внутри тебя настолько ядерный метафизический коктейль.

- Как вас коснулся коронакризис?

- Месяцы изоляции и обрыва социальных связей помогли мне сосредоточиться на внутреннем. Вынужденная пауза позволила дотянуться до многого, что я откладывала на потом. И я не только о магии говорю, хотя, в первую очередь, о ней самой. Но помимо практик я написала сценарий фильма, книгу, освоила метание ножей, придумала интересную обучающую программу для «видящих».

- Расскажите, какие потрясения готовит нам 2021 год?

- Главное потрясение – это переход на новые системы коммуникации, безоговорочное утверждение пресловутой «Эры Водолея», о которой все говорят еще с середины 90-х. Утверждение новых политических, экономических, социальных и духовных систем. Но это я говорю о «сытом» мире. А если в целом, то нас ожидает величайший кризис, очень многие люди окажутся за чертой бедности, в странах третьего мира многие будут находиться на грани голодной смерти. «Выдохнуть» и забыть тяжелый год не получится, его последствия расхлебывать всем нам еще очень долго.

- Когда коронавирус уйдет из нашей жизни навсегда?

- Придется еще год-полтора быть начеку, затем мы постепенно об этом кошмаре забудем.